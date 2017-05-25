Як лікувати весняну ангіну?

25.05.2017 07:45

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Аби не зіпсути собі враження від теплих днів та відпустки, радимо дотримуватись таких порад: обов'язково зверніться до лікаря , адже ангіна має масу ускладнень. Вона може негативно вплинути на стан печінки , нирок , серцево- судинну систему. Дуже часто після перенесеної ангіни розвиваються отити ,синусити , гайморити та інші захворювання носоглотки.



У терапії ангіни широко застосовуються антибактеріальні засоби, які борються з її збудниками - стафілококом , стрептококом , клесібеллой , пневмококком та іншими бактеріями. Місцево для зняття червоності і хворобливості в горлі використовуються полоскання. Зручні у використанні спреї , пастилки або льодяники " від болю в горлі " . Добре , якщо вони містять комбінацію з антисептика , місцевого анальгетика і імуностимулятора для підвищення захисних сил організму.

Наступні рекомендації укупі з лікуванням допоможуть вам швидше перемогти хворобу :



- Пийте більше теплої рідини ;



- При утрудненому ковтанні в перші дні захворювання перейдіть на рідку їжу : супи , бульйони та овочеві пюре. Виключіть гостру і пряну їжу , грубу клітковину ;



- Не нехтуйте постільним режимом , особливо при підвищеній температурі.

