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Як лікувати весняну ангіну?

25.05.2017 07:45
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Як лікувати весняну ангіну?

На дворі плюсова температура, а ви захворіли... Не панікуйте є декілька способів, як покращити свій стан. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Аби не зіпсути собі враження від теплих днів та відпустки, радимо дотримуватись таких порад: обов'язково зверніться до лікаря , адже ангіна має масу ускладнень. Вона може негативно вплинути на стан печінки , нирок , серцево- судинну систему. Дуже часто після перенесеної ангіни розвиваються отити ,синусити , гайморити та інші захворювання носоглотки. 

У терапії ангіни широко застосовуються антибактеріальні засоби, які борються з її збудниками - стафілококом , стрептококом , клесібеллой , пневмококком та іншими бактеріями. Місцево для зняття червоності і хворобливості в горлі використовуються полоскання. Зручні у використанні спреї , пастилки або льодяники " від болю в горлі " . Добре , якщо вони містять комбінацію з антисептика , місцевого анальгетика і імуностимулятора для підвищення захисних сил організму.

Наступні рекомендації укупі з лікуванням допоможуть вам швидше перемогти хворобу :

- Пийте більше теплої рідини ;

- При утрудненому ковтанні в перші дні захворювання перейдіть на рідку їжу : супи , бульйони та овочеві пюре. Виключіть гостру і пряну їжу , грубу клітковину ;

- Не нехтуйте постільним режимом , особливо при підвищеній температурі.



Теги: Донбасс, здоровье, лечение, ангина
 
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