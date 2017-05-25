Все рубрики раздела
- Полуниця для красивої шкіри і міцного здоров'я21:55
- ТОП 3 рецепти від бородавок13:28
- Наряды-убийцы: как узкая одежда вредит позвоночнику09:37
- Як лікувати весняну ангіну?07:45
- Известный диетолог раскрыл секрет: 9 сочетаний продуктов, усиливающие полезные свойства друг друга!08:31
- ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРОСЫПАЮТСЯ УСТАВШИМИ10:42
- 7 ненужных средств ухода. Не тратьте на них свои деньги!09:50
- Это должны знать все, кто хоть раз в жизни загорал топлес09:12
- Як на організм вплине відмова від цукру?08:52
- Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива07:50
Як лікувати весняну ангіну?
На дворі плюсова температура, а ви захворіли... Не панікуйте є декілька способів, як покращити свій стан. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Аби не зіпсути собі враження від теплих днів та відпустки, радимо дотримуватись таких порад: обов'язково зверніться до лікаря , адже ангіна має масу ускладнень. Вона може негативно вплинути на стан печінки , нирок , серцево- судинну систему. Дуже часто після перенесеної ангіни розвиваються отити ,синусити , гайморити та інші захворювання носоглотки.
У терапії ангіни широко застосовуються антибактеріальні засоби, які борються з її збудниками - стафілококом , стрептококом , клесібеллой , пневмококком та іншими бактеріями. Місцево для зняття червоності і хворобливості в горлі використовуються полоскання. Зручні у використанні спреї , пастилки або льодяники " від болю в горлі " . Добре , якщо вони містять комбінацію з антисептика , місцевого анальгетика і імуностимулятора для підвищення захисних сил організму.
Наступні рекомендації укупі з лікуванням допоможуть вам швидше перемогти хворобу :
- Пийте більше теплої рідини ;
- При утрудненому ковтанні в перші дні захворювання перейдіть на рідку їжу : супи , бульйони та овочеві пюре. Виключіть гостру і пряну їжу , грубу клітковину ;
- Не нехтуйте постільним режимом , особливо при підвищеній температурі.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, ангина
- Огневой налет в АТО: ранены украинские бойцы19:26
- В минобороны подтверждают – наши войска заняли новые позиции на Светлодарской дуге16:41
- Бойовик «ЛНР» відкрив стрілянину посеред міста14:50
- СТАЦИОНАРНОГО БЛОКПОСТА НА ВЫЕЗДЕ ИЗ СЛАВЯНСКА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ13:16
- У «ЛДНР» кидають на передову комірників: бойовики закінчилися12:55
- На Луганщине декан медицинского вуза погорел на взятке в 17 тысяч12:15
- Авдеевский коксохим вышел на довоенную мощность12:05
- Красный Крест передал на неподконтрольную Донетчину медикаменты11:57
- На Донбасс прибыл 65-й "гумконвой" из России10:15
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО на утро 25 мая10:05
- Туристов предупреждают о новой опасности в Таиланде22:48
- Наших командиров нужно готовить к боям на информационном фронте, - Лысенко22:30
- Уголь для Украины: ЮАР пришла на помощь22:15
- Полуниця для красивої шкіри і міцного здоров'я21:55
- 15 психологических трюков, которые сделают вашу жизнь проще21:45
- Орландо Блум извинился перед официанткой, которую уволили после проведенной с ним ночи21:30
- ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ СТАЛО ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ21:10
- Московские батюшки хотят отобрать храм на Винниччине20:55
- Взрыв машины экс-премьера Греции: все подробности 20:50
- В Раде экстренно готовят закон, который запретит коррупционерам выходить под залог – БПП20:40
- Полуниця для красивої шкіри і міцного здоров'я21:55
- 15 психологических трюков, которые сделают вашу жизнь проще21:45
- Надеются только на чудо15:25
- ТОП 3 рецепти від бородавок13:28
- Наряды-убийцы: как узкая одежда вредит позвоночнику09:37
- Не игнорируйте эти 6 вещей! Как удача стучится в ваши двери09:21
- Как быстро восстановиться после пережитого стресса? 5 советов08:10
- Як лікувати весняну ангіну?07:45
- Известный диетолог раскрыл секрет: 9 сочетаний продуктов, усиливающие полезные свойства друг друга!08:31
- "В огромном могильнике, рядом с Горловским химзаводом, остается более 11 тысяч тонн ядовитых веществ"22:07
- Министр обороны РФ Шойгу сделал тревожное заявление в адрес Украины
- Захарченко и Плотницкий шокировали жителей Донбасса новым наглым постановлением
- В останній місяць росіяни просто зненавиділи українських гастарбайтерів і українців взагалі
- В «ДНР» завезли бензин А-98 и установили цену
- Сколько стоит родить в «ДНР»
- Мужчинам становится все труднее покидать территорию, оккупированную "ДНР/ЛНР"
- Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день
- Готовьтесь к худшему! Осенью украинцев задушат тарифами
- «Большая семерка»: Порошенко поставил условие
- В «ДНР» начал действовать запрет на ввоз товаров из Украины (список и нормы для личного пользования)