С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…

02.06.2017 09:20

Каждый день мы «бомбим» свой желудок не только вредной пищей, но и вполне безопасными продуктами. Здоровые натуральные компоненты превращаются во врагов пищеварения и стройной фигуры. А всё дело в том, что не все продукты «дружат» между собой.

Для правильного и сбалансированного питания важно знать, что с чем нельзя есть. Особенно это касается яиц, которые и без того долго усваиваются. Рекомендации по раздельному питанию помогут тебе правильно сочетать яйца с другой пищей.

Несовместимые с яйцами продукты

Рыба

Не стоит сочетать в одном блюде яйца и рыбу. Следует знать, что овидин, содержащийся в курином яйце, способен нейтрализовать витамин В7, которым богаты жирные сорта рыбы.

Рис

Здесь действует тот же закон, что и с рыбой. Чтобы извлечь максимальную пользу из каши, рекомендуется есть ее раздельно с яйцами.

Картошка

Неразлучная парочка — яйцо и картошка — в излюбленных салатах никак не уживается. Картофель содержит минералы, которые препятствуют усвоению железа и кальция из яиц. Поэтому готовить блюда, в основе которых эти два ингредиента, крайне неправильно. Вместе эти продукты плохо усваиваются и нарушают пищеварение.

Молоко

Некоторые белковые продукты не совместимы друг с другом. Это касается молока и яиц. Молоко желательно употреблять только отдельно от всякой другой пищи, чтобы ценные вещества, содержащиеся в нём, усвоились организмом полностью.

Сыр

Организму намного легче справиться с одним животным белком за раз. Это значит, что смешивать яйца с ветчиной, мясом и сыром нежелательно. Такой сытный завтрак подарит тяжесть в желудке на весь день.

Некоторые фрукты

Яблоки, груши, виноград, сливы, абрикосы и арбузы не советуют есть после белковых продуктов, в том числе и яиц. Объяснить это можно разницей в скорости переваривания продуктов. Фрукты усваиваются уже через 15 минут после потребления, а яйца перевариваются намного дольше. Представь, что происходит в твоем желудке!

Масло, сливки, майонез

Яйца и жиры — вполне приемлемая комбинация, особенно если это жиры животного происхождения. Но следует учесть, что жиры имеют свойство замедлять пищеварение. Лучше как можно реже есть сливочное масло, сливки и майонез вместе с яйцами. К этому миксу следует добавлять зелень и овощи, чтобы нейтрализовать действие жиров.

Чтобы не выбирать между вкусом и пользой, употребляй яйца в сочетании с брокколи, зеленью, овощами, не содержащими крахмал.

Пусть любимые блюда приносят пользу, а не дискомфорт в желудке и лишние килограммы!

Источник: https://mirkrasoty.life