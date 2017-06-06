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Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?
В скором времени украинская система здравоохранения перейдет на платное оказание медпомощи. Любая плановая операция станет платной. Что почем?
Со слов замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка стало известно, что несложная операция будет стоить около 12-15 тысяч гривен. Часть этой суммы, от 2 до 10 тысяч гривен может быть компенсировано государством, остальное заплатит пациент в больничную кассу.
Также правительство обещает утвердить полный перечень тарифов на ту или иную платную медицинскую услугу. Раз в год данный перечень будет меняться. Часть будет отходить в пакет гарантированных бесплатных медицинских услуг, часть будет пополнять перечень переходя из пакета с бесплатными медуслугами.
Как правило, в развитых странах с платной медициной, которую, кстати, можно компенсировать при наличии страховки, часть оплаты идет на развитие медучреждений, закупку медицинских аппаратов, оборудования, другая на зарплату врачам и младшему медперсоналу.
К примеру, врач с каждой операции может прибавлять от 3 до 8 процентов (в среднем) к своей зарплате. Таким образом, с операции за 12 000 гривен, врач получит почти тысячу. Еще часть уйдет в зарплату медсестрам, анестезиологам и так далее. Впрочем, определять кому и сколько платить будут руководители медучреждений!
Чтобы соориентироваться в будущих расценках, далеко ходить не надо. Открываем прайс любой частной клиники Украины и смотрим цены. От каждой в среднем отнимаем 5-7 тысяч гривен и получаем реальную стоимость платной медуслуги в госучреждении.
Кстати, чтобы полученные медучреждением средства использовались по назначению, в западных странах нанимают как минимум 3-4 опытных бухгалтера, которые будут вести учет. В него входят движение финансовых средств, аммортизация оборудования и прочего. За всем будет следить налоговые службы. В больницах они могут стать частыми гостями, если вдруг пациенты усомнятся в честном использовании заплаченных ими же денег.
Отдельно стоит отметить, что подобная система сооплаты чревата очередями на плановые операции. Государство будет ежегодно выделять определенный бюджет, с расчетом на каждого украинца. Если денег в бюджете, ни в государственном, ни в местном на текущий момент нет, операцию могут отнести к следующему финансовому периоду, например, на следующий квартал или даже год. Либо, предоставят пациенту возможность оплатить операцию самостоятельно в полном размере ее стоимости.
Конечно, на текущий момент все это является в некоторой степени предположениями. Впереди украинский парламент ожидает пакет законопроектов от Минздрава, который сейчас, якобы, находится на доработке и ожидает подачи на регистрацию в ВР.
Источник medprosvita.
Теги: Донбасс, деньги, пациент, операция
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