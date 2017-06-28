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Названы самые вредные продукты для зубов
Кофе, чай и сладости – не только негативно влияют на наши зубы. Врачи назвали 3 продукта, которых следует избегать на пути к здоровой и сияющей улыбке, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сладкие газированные напитки
Такие напитки содержат огромное количество сахара, а это вредно не только для зубов, но и фигуры. Кроме того в популярных содовых содержится много кислот, которые разрушают эмаль: лимонная и ортофосфорная.
Спортивные напитки и жевательные таблетки с витаминами
В различные спортивные напитки, кроме витаминов, также добавляют различные кислоты и сахар. Они, опять же, вредят эмали и разрушают ее. Что касается жевательных таблеток – то они вреднее напитков из-за того, что кислоты дольше воздействуют на эмаль в процессе жевания.
Продукты, вызывающие сухость во рту
Часто алкоголь и различные препараты могут надолго вызвать сухость во рту, уменьшая продукцию слюны. Это плохо для зубов, поэтому при таких ситуациях следует регулярно полоскать рот.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, зубы, сладости, продукты, эмаль
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