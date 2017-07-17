Як позбутись мішків під очима?

17.07.2017 22:18

Як позбутися від мішків під очима, не витрачаючи на це зайвих засобів? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Незбиране молоко



Холодне незбиране молоко може допомогти зняти набряклість очей. Цей продукт містить жири, які є володіють згладжуючим ефектом, а також багатий амінокислотами, білками, вітамінами А, D і молочною кислотою. Просто змочи в холодному молоці чистий рушник і поклади його на закриті очі на 15 хвилин.



Скибочки огірка



Огірки багаті флавоноїдами і антиоксидантами, які допомагають зняти набряки, почервоніння і роздратування. А також сприяють звуженню розширених кровоносних судин, тим самим зменшуючи прояв набряклості навколо очей. Просто помісти охолоджені огіркові кружечки на очі приблизно на 30 хвилин.



Яєчні білки



Яєчні білки допомагають зменшити запалення, стимулюють кровообіг шкіри під очима. Щоб позбутися від припухлостей, нанеси збитий яєчний білок під очима і дай йому висохнути протягом приблизно 10-15 хвилин. Акуратно змий теплою чи холодною водою.

