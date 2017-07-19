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Самая вредная еда в мире
Зачастую под яркими упаковками прячутся продукты-убийцы, которые при регулярном употреблении (и в больших количествах) способны нанести организму непоправимый вред.
Чипсы и сухарики возглавили «антирейтинг»
В чипсах очень высоко содержание жиров и углеводов. Причём, все эти жиры гидрогенизированные, а это значит, что они повышают уровень холестерина в крови. Это является прямым риском возникновения инсультов и инфарктов.
Немалым спросом пользуются сухарики - продукт в маленьких пакетиках, который можно найти в любом магазине или киоске. Несмотря на дешевизну и приятный вкус, они не менее вредны, чем чипсы. Сухарики являют собой настоящую «кладезь» всевозможных химических ингредиентов - специй, усилителей вкуса, различных красителей. Ещё в них добавляют специальные вещества, способствующие хорошей хрусткости. Магазинные сухарики делают при помощи масла, что вмиг повышает в них все допустимые показатели калорийности. Соли в них также содержится немало, что создает риски возникновения артериальной гипертензии и других заболеваний сердца и сосудов.
И чипсы, и сухарики своё пагубное воздействие на организм не ограничивают желудочно-кишечным трактом и обменом веществ. Их частое употребление способно спровоцировать заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и даже мочевыделительной системы.
Скажите «нет» лимонадам
В бутылках с яркими этикетками продаётся небезопасная смесь глюкозы, химических ароматизаторов и красителей с добавлением углекислоты. Такой напиток серьёзно нарушает в организме кислотно-щелочной баланс, что способствует возникновению заболеваний.
Игнорируйте фаст-фуд
Уже одно то, что быстрая еда - преимущественно жареная, делает её опасной для здоровья. Многолетнее увлечение блюдами, поедаемыми с пылу с жару, чревато серьёзными нарушениями пищеварения. У таких гурманов нередки изжога и гастриты, запоры и колиты. Плюс в организм поступают канцерогены, которых в таком масле не меньше, чем в чипсах и сухариках.
Не «дружите» с колбасой и копчёностями
Всевозможные колбасы, сосиски, сардельки, а также пельмени относятся к наиболее часто покупаемой нами еде. В этих продуктах много красителей, консервантов и канцерогенов. При производстве названных продуктов в ход идет всё: сало, свиная шкурка, нутряной жир. Ну а для полного «счастья» недобросовестные производители добавляют в фарш… бумагу. Нередко этот и без того малоприятный состав дополняется случайно попавшими в промышленную мясорубку мышами и крысами. Мясо зачастую заменяется соевыми аналогами. Статистика свидетельствует о том, что в составе 70% колбас и сосисок содержатся генно-модифицированные образцы сои.
Копчёные продукты (мясо и рыба) тоже находятся в «антирейтинге» вредных продуктов, и обязаны этим высокому содержанию канцерогенов, в частности, бензопирена. Лабораторным путём установлено, что в одном кусочке копчёной рыбы содержится столько фенолов (эти соединения чрезвычайно токсичны), сколько человек не вдыхает на открытом воздухе или из выхлопных газов за целый год.
Теги: Донбасс, вред, продукты, убийцы
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