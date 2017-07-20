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Архив - Будь здоров!

Продукти, які покращать ваш імунітет

20.07.2017 21:10
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Продукти, які покращать ваш імунітет

Американський лікар Джеймс Дюк назвав вісім продуктів, які дозволять уникнути ослаблення імунітету і допоможуть уберегтися від сезонних застуд. Ці продукти доступні кожному з нас, а деякі точно чекають у холодильнику! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я". 

Перш за все фахівець рекомендує частіше вживати курячий бульйон. На його думку, він збагачує організм важливими мікроелементами, які допомагають протистояти вірусам. До того ж, як показав ряд досліджень, це блюдо здатне полегшити симптоми застуди, яка вже дала про себе знати.

Звичайно ж, важливо включити в раціон цитрусові, оскільки вітамін С, який міститься у великій кількості в лимонах, апельсинах і мандаринах, є потужним антиоксидантом, який підвищує опірність організму. Також корисні болгарський перець, брокколі, брюссельська капуста і інші овочі.

Повинні вживатися в їжу і традиційні часник і цибуля. До слова, вони не тільки мають антисептичні властивості, а й здатні поліпшити травлення.

Свіжий імбир просто необхідний в період застуд, адже в ньому містяться особливі сполуки, які ефективно борються з риновірусом, саме вони і є основною причиною застуд. Також імбир здатний знімати больові симптоми і збивати високу температуру.



Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет, советы, продукты
 
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