Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа

26.07.2017 07:48

Шесть инъекций в год и ВИЧ-инфекция преодолена. Новую терапию уже испытали в США, Канаде, Германии, Франции и Испании. Об этом сообщило ВВС.

Антиретровирусную терапию разработали вместо ежедневного приема лекарств. Уколы позволяют медленно высвобождать в кровь препарат.

Новейшее лечение уже попробовали 309 пациентов. Инъекции им делали каждые 1-2 месяца. Работала такая схема не хуже ежедневных медпрепаратов, ведь не все могут соблюдать строгий режим приема таблеток, а ВИЧ часто мутирует, развивая устойчивость к ним.

К концу исследования 94% пациентов успешно справлялись с вирусом.