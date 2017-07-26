Почему болят суставы: семь причин недуга

26.07.2017 19:17

Врачи-ревматологи называют семь основных причин, предрасполагающих к развитию ревматологических недугов.

Наследственность. Если ваши родители страдали каким-либо заболеванием опорно-двигательного аппарата, велик шанс повторить их судьбу.

Повышает уязвимость суставов и наличие в крови особого антигена под маркировкой HLA.B27, который, как резус-фактор, передаётся по наследству. У его носителей риск заболеть так называемыми серонегативными артритами инфекционного происхождения в 40 раз выше, чем у остальных людей.

Возраст. Дегенеративно-дистрофические заболевания (к которым относится артроз), связанные с изношенностью межсуставных хрящей, чаще встречаются у людей среднего и старшего возраста. Правда, артроз помолодел.

Пол. Женщины подвержены ревматологическим заболеваниям гораздо больше мужчин. Всему виной - особый защитный механизм, который выработался у дам в процессе эволюции и который нередко провоцирует возникновение острых иммунных реакций на различные воспалительные процессы в организме. Особенно после наступления менопаузы, когда естественная гормональная защита сводится на нет.

Гиподинамия больным суставам вредна не меньше, чем здоровым. Занятия такими видами спорта, как плавание, лыжи и велосипед, укрепляют мышечный каркас, улучшают обмен веществ в больном суставе и не дают ему «закостенеть».

Травмы. В этом плане больше всего «достаётся» спортсменам. Из-за постоянных перегрузок хрящ, покрывающий поверхность суставов, изнашивается, растрескивается, истончается, особенно если при этом у человека избыточный вес.

Инфекции. Чаще всего реактивные (воспалительные) артриты вызывает хламидиоз, внутриклеточный паразит, поражающий мочеполовую систему и различные ткани (в том числе, суставные). На втором месте артриты, связанные с кишечными инфекциями. Мучаясь от боли в коленке, вспомните, не перенесли ли вы незадолго до этого кишечное расстройство.

Лишний вес. Каждые лишние 500 граммов увеличивают износ суставов и способствуют более скорому развитию их дегенеративно-дистрофических изменений.

Неправильное питание. В первую очередь это относится к тем, кто страдает подагрой. Употребление алкоголя, большого количества мяса, копчёностей и жирной рыбы вызывает повышение в крови уровня мочевой кислоты и её солей - уратов, что заканчивается образованием игольчатых кристаллов и их отложений (тофусов), локализующихся преимущественно в суставах больших пальцев стоп.