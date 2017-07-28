Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит

28.07.2017 21:01

Несмотря на то, что йога завоёвывает всё большую популярность, у некоторых она вызывает сложные чувства. С одной стороны есть понимание того, что заниматься йогой - полезно, с другой - люди считают, что «йога - не для всех», «уже не тот возраст, чтобы начинать заниматься», «у меня всё равно ничего не получится».

Мариупольский тренер по йоге Елена СТЫРКИНА рассказала «Донбассу», почему занятия йогой полезны для здоровья, какими должны быть упражнения для начинающих, дала рекомендации тем, кто хочет приобщиться к этому делу, но ещё не решается, поведала о распространённых ошибках, которые совершают новички.



Направленность на оздоровление



- Елена Андреевна, скажите, существуют ли какие-то ограничения и противопоказания для занятий йогой? Например, по возрасту или наличию определённых заболеваний?

- Йогой, при желании, может заниматься каждый. Нет никаких возрастных ограничений. Однако существуют некоторые противопоказания по здоровью. Нельзя выполнять упражнения в острый период хронических или приобретённых заболеваний, не рекомендуется заниматься йогой при высоком давлении. То есть, для полноценных тренировок тело должно быть относительно здоровым.

- Доказано, что в результате регулярных занятий йогой повышается иммунитет, нормализуется давление. О каких других положительных эффектах упражнений вы можете рассказать? Можно ли облегчить проявление каких-либо заболеваний с помощью йоги?

- Йога направлена не на то, чтобы достичь каких-то сверхпоказателей. Она направлена на оздоровление. Например, асаны на баланс, инверсионные асаны улучшают работу центральной нервной системы и тренируют вестибулярный аппарат. Перевёрнутые позы считаются омолаживающими - они улучшают кровообращение головного мозга, способствуют детоксикации всех систем организма, противодействуя застою, а также снимают нагрузку с сердечной мышцы и активизируют венозный отток. Скручивания изменяют давление в брюшной и грудной полостях, что способствует сокращению органов, расположенных в этих полостях. Происходит естественный массаж внутренних органов, и улучшается отток-приток крови.



А для похудения?

- На кого в первую очередь ориентированы занятия йогой? Подходит ли йога для похудения и как долго нужно заниматься, чтобы появился эффект?

- Йоги для похудения не существует. В целях похудения есть вариант включить занятия йогой в свой график, допустим, три раза в неделю и пересмотреть своё питание.

- Есть ли рекомендации по питанию при регулярных занятиях йогой?

- Что касается питания, то следует знать, что настоящие йоги - в основном строгие веганы. Но мы не можем бездумно становиться вегетарианцами. У нас другой климат, другой образ жизни, другой режим питания. Поэтому, пересматривая своё питание, надо учитывать эти факторы. Всё должно быть в меру. Но, конечно, в основе питания должны быть фрукты, овощи. Можно подключить яйца, молочные продукты. Количество жирных продуктов необходимо свести к минимуму. От сладкого лучше вообще отказаться, в крайнем случае, можно кушать мёд.

Что немаловажно - надо хорошо разжёвывать пищу. Йоги говорят: твёрдую пищу нужно пить, а жидкую - жевать. То есть, твёрдую пищу надо разжёвывать до такого состояния, что она становится как вода и максимально смешивается со слюной. Тогда идёт меньшая нагрузка на наши органы пищеварения, и пища лучше переваривается. А воду надо пить маленькими глотками, медленно и, сделав глоток, держать во рту, чтобы она тоже смешалась со слюной.

Когда человек входит в регулярную практику йоги, он неизбежно меняется. Главное, чтобы изменения в рационе не были данью моде, а служили определённым целям. Каким бы ни было питание, оно обязательно должно быть сбалансированным.

Не суетитесь

- Можно ли заниматься йогой самостоятельно, в домашних условиях?

- Можно заниматься и самостоятельно. Но необходимо прочитать соответствующую литературу или посмотреть видео-уроки в Интернете. Однако у каждого ученика должен быть гуру, который покажет, расскажет. Чтобы заниматься самостоятельно, необходимо обладать достаточной силой воли. В коллективе тренироваться легче. Энергетика коллектива очень много значит для занятий йогой.

- Какие ошибки могут делать люди, только приступившие к занятиям? Ваши советы, как избежать подобных ошибок?

- Двигайтесь «от простого к сложному», не пытайтесь заглянуть вперёд и сделать сложный вариант. Каждое движение, каждое дыхание необходимо осознавать и наблюдать. Чрезмерная нагрузка не даёт пользу организму. Всё должно быть постепенно, умеренно. Наша задача выполнять всё осознанно, то есть, не просто руками-ногами пошевелить и подвигать. А надо посмотреть внутрь себя - как ведёт себя организм в той или иной асане, что это ему даёт. Задержитесь в том положении, в котором вы можете остаться на несколько дыхательных циклов, прислушивайтесь к телу, не насилуйте его. Каждый выполняет упражнения по мере своей подготовки, здесь всё индивидуально, ведь у каждого человека своё здоровье, своя растяжка, свой возраст. Самое главное - не навредить себе. Распространённые ошибки - это суета, нетерпение, желание сделать что посложнее. Йога - это не гимнастика, это философия. Если вы ей доверитесь, она вас много чему научит.

Марина ЛИТВИНОВА.

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