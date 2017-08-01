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Эти витамины бесполезно покупать в аптеке
Они не принесут никакой пользы. Витамины и микроэлементы необходимы для здоровья, но это не значит, что огромные дозы этих веществ уберегут вас от болезней или продлят жизнь, передает headinsider.net.
Некоторые витамины даже могут нанести вред. В большинстве случаев получать полезные вещества желательно из сбалансированного рациона. Однако некоторым людям можно рекомендовать повышенную дозировку витаминов и минералов.
Обсудите этот вопрос с врачом, особенно если вы женщина детородного возраста, вегетарианец, веган, редко бываете на солнце, занимаетесь профессиональным спортом или сидите на диете.
Вот 8 самых распространённых добавок, большинство из которых вам, скорее всего, не нужны:
1. Бета-каротин
Для большинства здоровых взрослых рекомендованная суточная норма бета-каротина (в форме витамина A) составляет 3000 МЕ для мужчин и 2130 МЕ для женщин. Пищевые источники — морковь, шпинат, кудрявая капуста и дыня.
Некоторые принимают бета-каротин как противораковый антиоксидант, но такие добавки могут лишь повысить риск рака лёгких у курильщиков и никак не предотвращают прочие виды рака.
Вывод: Не принимайте.
2. Фолиевая кислота
Старайтесь ежедневно получать 400 мкг фолиевой кислоты, содержащейся в витаминизированном хлебе, сухих завтраках, бобовых и спарже. Поскольку фолиевая кислота понижает риск дефектов нервной трубки у новорождённых, многие женщины принимают её при беременности.
Но некоторые врачи полагают, что обогащение рациона фолиевой кислотой может быть причиной растущей заболеваемости раком кишечника.
Вывод: Рекомендуется принимать только беременным или желающим забеременеть женщинам.
3. Селен
Старайтесь получать 55 мкг селена из естественных источников — бразильских орехов, тунца и говядины. Некоторые принимают селен как защиту от рака, особенно рака простаты.
Но это может возыметь обратный эффект: исследования показывают, что приём селена может повысить риск низкодифференцированного рака простаты у мужчин, которым и так хватает селена.
Кроме того, селен может быть очень опасен при диабете. В исследовании 2007 года обнаружилось, что 200 мкг селена в день повышают риск диабета 2-го типа на 50%.
Вывод: Не принимайте.
4. Витамин B6
Взрослым в возрасте 19–50 лет следует ежедневно получать 1,4 мг витамина B6 из печёной картошки, бананов и нута. После 50 мужчинам и женщинам требуется 1,5 мг.
Некоторые принимают его для профилактики старческого слабоумия и понижения уровня гомоцистеина (аминокислоты, вызывающей сердечно-сосудистые заболевания), но результаты исследований спорны.
Два исследования не выявили когнитивных улучшений, и хотя витамин B6 действительно снижает уровень гомоцистеина, неясно, предотвращает ли это сердечные приступы.
Вывод: Принимайте только по рекомендации врача.
5. Витамин B12
Витамин B12 в больших количествах содержится в рыбе, моллюсках, нежирной говядине и витаминизированных сухих завтраках; обычно недостаток этого витамина наблюдается у вегетарианцев и веганов. Старайтесь ежедневно получать 2,4 мкг из этих источников.
Дефицит витамина B12, который может привести к анемии и деменции, наблюдается также у некоторых пожилых людей, поэтому добавки могут помочь. Однако высокие дозы B12 не предотвращают когнитивных нарушений и не придают энергии.
Вывод: Принимайте только по рекомендации врача.
6. Витамин C
Витамин C содержится в цитрусовых, дынях и помидорах; взрослым мужчинам нужно 90 мг в день, а женщинам — 75 мг. Некоторые принимают для профилактики простудных заболеваний, но обзор 30 клинических исследований не обнаружил никаких доказательств, что витамин C предотвращает простуду.
Впрочем, есть исключения: он может понизить риск у жителей холодных широт и людей, подвергающихся сильным физическим нагрузкам, типа марафонцев. Также витамин C может понадобиться курильщикам. Исследования не подтверждают предположения, что высокая дозировка витамина C помогает бороться с раком и сердечными заболеваниями.
Вывод: Большинству людей не нужны добавки витамина C.
7. Витамин E
Витамин E, содержащийся в растительном масле, орехах и зелёных листовых овощах, якобы защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Старайтесь ежедневно получать 15 мг из пищевых источников.
Мало того, что исследования не подтверждают пользу витамина E для профилактики сердечных приступов и рака, так высокие дозы ещё и повышают риск инсульта.
С другой стороны, некоторые продукты действительно защищают от инсульта. Одно исследование показало, что витамин E из пищевых источников (но не в виде добавок) помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.
Вывод: Не принимайте.
8. Цинк
Рекомендованная суточная норма цинка (содержится в устрицах, нежирной говядине и сухих завтраках) составляет 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин. Иногда заявляют, что этот микроэлемент помогает предотвратить и устранить симптомы простуды, но исследования это не подтверждают.
Несколько исследований позволяют предположить, что простудные симптомы не столь ярко выражены и быстрее проходят у тех, кто принимает цинк, но многие другие не обнаружили такой связи. Кроме того, высокие дозы ослабляют иммунную систему, поэтому не надо лечить простуду цинком.
Вывод: Не принимайте (кроме цинковых леденцов и аэрозолей во время простуды).
Теги: Донбасс, здоровье, витамины, аптека, минералы
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