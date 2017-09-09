Врачи рассказали, как оградить себя от заражения сальмонеллой

09.09.2017 08:30

Сальмонелла является бациллой, причем очень «живучей», провоцирующей развитие инфекционного заболевания — сальмонеллеза, которое протекает с острыми симптома и требует лечения под наблюдением инфекционистов на стационаре. Как и многие другие болячки, сальмонеллеза лучше избежать, чем потом его лечить, потому как сальмонелла поражает клетки и после лечения необходимо длительное время для регенерации внутри организма.

Где обитает сальмонелла?

В продуктах животного происхождения, а это яйца, мясо, молоко и продукты, из них приготовленные. Нередко заразиться этой бациллой можно через воду.

Благоприятная среда обитания для сальмонеллы

Чаще всего сальмонелла размножается в летнюю жару, но, как правило, она выдерживает даже сильное снижение температуры, например, в замороженных зараженных сальмонеллой продуктах бацилла живет около 6 месяцев.

Переносчики сальмонеллы

Как бы это странно не звучало, но переносчиком сальмонеллы может быть абсолютно здоровый челок с более крепким иммунитетом чем у того, на кого бацилла подействует. Также, к переносчикам это инфекционной палочки относят домашних животных, птиц, тараканов, лягушек, мух, пчел и даже в таком дорогом деликатесе, как устрицы, может жить сальмонелла.

Как не подхватить сальмонеллу?

1. Всегда и везде мойте руки с мылом, особенно перед едой и после посещения уборной комнаты.

2. Перед тем, как что-либо съесть, следует не просто помыть под проточной водой, а и обдать кипятком или вообще залить очень горячей водой, чтобы сократить количество бактерий на поверхности продукта.

3. Приобретать продукты животного происхождения исключительно в централизованных местах — крытых рынках, супермаркетах, специализированных магазинах.

4. Все, что упало на пол, желательно вымыть, а если речь идет о продуктах питания, так и вовсе выбросить в мусорный бак.

5. Никогда ни за кем ничего не доедать, потому как пища уже может быть зараженной носителем сальмонеллы.



6. Раз в полгода возить домашних питомцев на обследование в ветеринарную клинику.

7. Пить кипяченную воду, потому как в кипятке сальмонелла погибает.

8. Разделочные доски и ножи, которые использовались в процессе приготовления блюд из яиц и мяса, необходимо тщательно вымывать, а потом еще и помещать в кипяток на 3-5 минут. Тоже самое касается и посуды, используемой для хранения домашнего молока.

9. Куриные яйца еще перед тем как помещать в холодильник, следует вымыть с содой так, чтобы поверхность скорлупы была хорошо очищена, ведь сальмонелла сначала поражает ее, а потом уже белок и желток.

Эти правила безопасности необходимо внедрить в свою жизнь и пользоваться ими всегда, таким образом вы не заразитесь сальмонеллой и другими бациллами.

Источник: Новости Ю



