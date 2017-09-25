Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней

25.09.2017 22:37

Врачи рассказали о малоизвестных способах укрепления иммунитета.



Самые главные составляющие крепкого иммунитета - это здоровье нервной, пищеварительной и эндокринной систем. Также, немаловажно физическая активность человека. Если хотя бы один из этих пунктов страдает, то избежать осенних заболеваний вряд ли удастся.



Медики утверждают, что производство новых иммунных клеток напрямую зависит от того, насколько правильно человек питается, сколько он двигается и какое у него настроение. Те, кто ведет малоподвижный образ жизни, ест все подряд, не выходит на улицу и подвергается стрессам, подхватывают ОРВИ и грипп чаще остальных.



Почему так важно движение?



Все дело в том, что сидячий образ жизни приводит к застою крови и энергии. В мозг, клетки и ткани не попадает необходимый кислород и иммунная система дает сбой, прекращая трудиться на полную мощность, как этого требует организм человека в осенний период.



Врачи не заставляют всех ходить на тренировки в спортзал. Для поддержания тела в тонусе и укрепления иммунитета достаточно много ходить пешком. Если нет времени на прогулки по улице, тогда следует в течение дня стараться как можно чаще вставать с рабочего места и ходить по коридору, лестнице, кабинету и так далее.



Способы, которые помогут разогнать кровь по венам:



- насыпьте на газету крупу, например гречку, и переминайтесь на ней с ноги на ногу в течение 10-15 минут;



- напрягайте и расслабляйте мышцы пресса и ягодиц в течение дня;



- делайте себе массаж рук и ног, а также шеи и живота;



- совершайте пробежки на свежем воздухе.



Как питаться, чтобы иммунная система работала на "отлично"?



Налегайте на сезонный свежие продукты: овощи, зелень, ягоды, фрукты, грибы. Все они насыщены витаминами и полезными микроэлементами. Плюс ко всему, они относятся к категории низкокалорийных продуктов, а это поможет вам сбросить лишний вес и помочь иммунной системе, так как избыточная масса тела для нее - первый враг.



Устраняйте стрессы из своей жизни



Как мы знаем, стрессы ведут к нарушению психического здоровья человека. А депрессия и прочие последствия воздействия стрессов на организм угнетают иммунитет и человек становится уязвимым перед осенними сезонными заболеваниями. Так что самый эффективный метод не болеть осенью - быть в хорошем расположении духа и проживать каждый день на позитиве, но для этого вам нужно полноценно отдыхать, спать не менее 7 часов по ночам, чаще общаться с приятными людьми и не вспоминать о том, что осталось в прошлом.

Используйте эти советы для того, чтобы ваш иммунитет был крепким и выполнял главную функцию защиты организма от осенних заболеваний и не только.

Источник: http://hronika.info