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Эта еда может убить организм наповал
Каждый пятый человек в мире умирает от неправильного питания. Эта причина преждевременной смерти может конкурировать за пальму первенства только с пагубной привычкой – курением, информирует СобКор.
Институт измерения показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета провел соответствующее исследование во всех странах мира и пришел к следующему выводу.
Оказывается, в целом люди стали жить дольше. Самая высокая продолжительность жизни – в Японии (84 года), самая низкая – в ЦАР (чуть более 50 лет). Кроме того, в среднем женщины живут около 75 лет, мужчины – чуть менее 70.
Несмотря на то, что срок жизни растет, но вместе с ним увеличивается и жизненный период, когда человек страдает от проблем со здоровьем.
Так, за исключением табака, все основные риски ранней смерти связаны исключительно с неправильными привычками питания. Тому виной тот факт, что люди мало едят цельных зерен, фруктов, орехов, семян и рыбьего жира. При этом, непозволительно много кушают соли, сладких напитков и красного мяса.
Зачастую основная проблема, которая становится причиной смерти – это ожирение. Также свою лепту в снижении уровня жизни добавляют наркотики и нарушения психики. При этом, в этом направлении наблюдается нелицеприятная картина.
Теги: Донбасс, здоровье, Вашингтон, ожирение, еда, питание, продолжительность жизни, продукты
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