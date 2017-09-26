Эта еда может убить организм наповал

26.09.2017 17:21

Каждый пятый человек в мире умирает от неправильного питания. Эта причина преждевременной смерти может конкурировать за пальму первенства только с пагубной привычкой – курением, информирует СобКор.

Институт измерения показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета провел соответствующее исследование во всех странах мира и пришел к следующему выводу.

Оказывается, в целом люди стали жить дольше. Самая высокая продолжительность жизни – в Японии (84 года), самая низкая – в ЦАР (чуть более 50 лет). Кроме того, в среднем женщины живут около 75 лет, мужчины – чуть менее 70.

Несмотря на то, что срок жизни растет, но вместе с ним увеличивается и жизненный период, когда человек страдает от проблем со здоровьем.

Так, за исключением табака, все основные риски ранней смерти связаны исключительно с неправильными привычками питания. Тому виной тот факт, что люди мало едят цельных зерен, фруктов, орехов, семян и рыбьего жира. При этом, непозволительно много кушают соли, сладких напитков и красного мяса.

Зачастую основная проблема, которая становится причиной смерти – это ожирение. Также свою лепту в снижении уровня жизни добавляют наркотики и нарушения психики. При этом, в этом направлении наблюдается нелицеприятная картина.