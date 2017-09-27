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Архив - Будь здоров!

Грецкие орехи продляют жизнь

27.09.2017 18:02
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Грецкие орехи продляют жизнь

Те, кто съедает хотя бы раз в неделю пять грецких орехов, живёт в среднем на семь лет дольше, в этом уверены калифорнийские учёные.

Секрет прост: в состав этого вида орехов входят вещества, предохраняющие сердце и сосуды от пагубного влияния холестерина.



Теги: Донбасс, здоровье, жизнь, орех
 
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