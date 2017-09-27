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Как вылечить горло быстро и без лекарств
Один из наиболее частых симптомов простуды - боль в горле. Не секрет, что в большинстве случаев при боли в горле мы не идём к врачу, а стараемся обходиться народными средствами. Со своей стороны, врачи часто не только поддерживают лечение ангины народными методами, но и своими советами корректируют его.
Избегайте сна с заложенным носом
Многие врачи едины во мнении, что при простуде, наряду с воспалением глотки, на болевые ощущения влияют выделения, стекающие в горло из носовой полости. Также боль может быть спровоцирована сухостью во рту, когда человек спит с забитым носом. Постарайтесь очистить носовые ходы перед сном. Используйте противоотёчные средства или купите хороший назальный спрей. Так вы не только избавитесь от заложенности носа, но и уменьшите болевые ощущения в горле на следующий день.
Полоскание горла
Рекомендуется полоскание горла солью, содой, раствором фурацилина или отваром календулы. В каждой семье есть свои уникальные рецепты полоскания. Но врачи советуют отказаться от полоскания концентрированными растворами. Сильнодействующие вещества (уксус, лимонный сок, сода) могут ещё больше усугубить состояние и без того раздражённой глотки. Для полоскания лучше использовать отвары трав (ромашки, календулы, шалфея). Они не только облегчают боль в горле, но и обеспечивают антисептический эффект.
Обильное теплое питьё
Чаи с малиной, тёплые морсы и компоты, молоко с мёдом - короче, кому что нравится! Главное - пить много. Питьё не даёт образовываться сухости в горле, а полезные компоненты напитков сопутствуют общему процессу выздоровления.
Эффект от болеутоляющих спреев
Современная фармацевтика предлагает огромное количество всевозможных спреев от боли в горле. Но их главная особенность состоит в том, что они дают только временный эффект. Основным преимуществом препаратов в аэрозольной форме является то, что они действуют локально, с высокой концентрацией активных компонентов в зоне патологического процесса. Совет от врача: если хотите добиться максимального болеутоляющего эффекта от спрея, перед его использованием прополощите горло тёплой водой. Это поможет максимально убрать лишнюю слизь, скопившуюся на верхних оболочках горла, и дать прямой доступ эффективным компонентам к воспалённым клеткам горла.
Леденцы от боли в горле
Несмотря на то, что это очень распространённый метод избавления от боли в горле, многие терапевты весьма скептически относятся к лечебному воздействию всевозможных леденцов. Кроме сомнительного эффекта, имеется риск передозировки активными веществами таких средств. Поэтому врачи советуют: перед тем, как принимать леденцы от боли в горле самому, или перед тем как давать их детям, внимательно изучайте инструкцию по применению. А ещё лучше использовать вместо аптечных леденцов и пастилок ложку обычного густого мёда.
Теги: Донбасс, лечение, ангина, народная медицина
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