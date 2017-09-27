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Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли
При возникновении болей в сердце важно действовать собранно и чётко. Этот симптом может быть сигналом серьёзных проблем, вплоть до острого коронарного синдрома, представляющего собой совокупность патологических реакций организма, возникающих при развитии инфаркта миокарда, говорят врачи. Чтобы не допустить сердечной катастрофы, необходимо обратить внимание на следующие нюансы.
Куда отдаёт
Больше всего кардиологов настораживают жалобы на боль за грудиной, которая отдаёт в одно или два плеча и особенно в… челюсть. Некоторые люди ошибочно принимают такую боль за зубную и по окончании приступа даже обращаются к стоматологу, не подозревая о том, что были на полпути к инфаркту. Дело в том, что в проекции шейно-грудного отдела позвоночника проходят нервы, по которым идёт иннервация и сердца, и подбородочной области, и области плечевых суставов. Поэтому болевой импульс от сердечной мышцы нередко передаётся на соседний узел. Если при этом у человека ещё и немеет левая рука (от плеча до локтя или до мизинца), а тело покрывает холодный пот, двух мнений быть не может: нужно срочно набирать «103».
Зависит ли боль от движений
Ответив на этот вопрос, можно предположить, с чем связан возникший болевой синдром - с сердечно-сосудистой проблемой или межрёберной невралгией, болезнями позвоночника (остеохондроз). Если боль у человека меняется или усиливается при вдохе, выдохе, при движении рукой, то она, скорее всего, носит не сердечный характер. Если же боль появилась во время обыкновенной прогулки по квартире или в состоянии покоя, это верный признак острого коронарного синдрома и повод для вызова «скорой».
Есть ли одышка
Для одышки, требующей серьёзного внимания, характерно внезапное, острое начало. Особенно, если ощущение нехватки воздуха возникло впервые, в состоянии покоя или при привычной для человека физической нагрузке (уборке квартиры, прогулке, по пути на работу), и уменьшается, когда человек присел или прилёг. Иногда по такому типу может протекать ишемическая болезнь сердца, лёгочная гипертония, острая коронарная недостаточность, безболевая форма инфаркта миокарда, тромбоэмболия лёгочной артерии.
Однако одышка может быть и невротического происхождения, после эмоционального напряжения, когда в кровь выбрасываются гормоны стресса, увеличивающие число дыхательных движений. Так что этот симптом лучше рассматривать в комплексе с другими.
Важно
Если вы отмечаете у себя большинство из описанных выше проблем, смело вызывайте «скорую». До приезда врачей нужно присесть или прилечь на кровать с высоким изголовьем, обеспечить себе или пострадавшему приток свежего воздуха, прекратить любые физические нагрузки, попробовать подсчитать пульс и измерить артериальное давление.
При болях в сердце не возбраняется одно-, двукратный приём нитроспрея (лучше в положении сидя или лёжа, это предупреждает резкое снижение АД и появление обморока). Кстати, применение нитроспрея можно расценивать в качестве своеобразного теста. Если нитропрепарат не снимает боль или снимает её незначительно, это может быть первым свидетельством того, что вы на полпути к инфаркту или, наоборот, данный болевой синдром не связан с сердцем. Однако важно помнить, что нитроглицерин учащает работу сердца и на фоне тахикардии в сочетании с повышением артериального давления его приём нежелателен.
Теги: Донбасс, сердце, боль, тревога
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