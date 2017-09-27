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Архив - Будь здоров!

Лекарства нельзя запивать соками

27.09.2017 17:22
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Лекарства нельзя запивать соками

Канадские учёные обнаружили, что цитрусовые и яблочный соки, препятствуют всасыванию некоторых лекарственных препаратов.

Эти исследования подтверждают рекомендации запивать лекарство только чистой водой во избежание каких-либо последствий.



Теги: Донбасс, вода, сок, лекарства
 
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