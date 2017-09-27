Лекарства нельзя запивать соками

27.09.2017 17:22

Канадские учёные обнаружили, что цитрусовые и яблочный соки, препятствуют всасыванию некоторых лекарственных препаратов.

Эти исследования подтверждают рекомендации запивать лекарство только чистой водой во избежание каких-либо последствий.