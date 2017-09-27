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Вес ребёнка зависит от внимания отца

27.09.2017 16:30
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Вес ребёнка зависит от внимания отца

Избыточный вес у ребёнка это не всегда результат маминой стряпни.

Австралийские учёные обследовали пять тысяч детей с избыточным весом, и пришли к выводу: чем меньше отец вовлечён в воспитание детей, тем выше у них риск набрать лишние килограммы уже в раннем возрасте. Объясняется это тем, что отцы предпочитают активные игры с физическими нагрузками, а матери - более спокойные и тихие занятия.




Теги: Донбасс, ребенок, отец, внимание
 
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