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Вес ребёнка зависит от внимания отца
27.09.2017 16:30
Избыточный вес у ребёнка это не всегда результат маминой стряпни.
Австралийские учёные обследовали пять тысяч детей с избыточным весом, и пришли к выводу: чем меньше отец вовлечён в воспитание детей, тем выше у них риск набрать лишние килограммы уже в раннем возрасте. Объясняется это тем, что отцы предпочитают активные игры с физическими нагрузками, а матери - более спокойные и тихие занятия.
Теги: Донбасс, ребенок, отец, внимание
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