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Врачи назвали неожиданный фактор старения человека
Наше мышление отражается на нашей внешности. Субъективное ощущение возраста оказывает влияние на то, с какой скоростью мы стареем, об этом заявили специалисты из США. К такому выводу они пришли, подведя итоги исследования с участием 10 тысяч человек, информирует Health.
Ученые, представляющие Американскую ассоциацию психологов, обнаружили закономерность: считавшие себя состарившимися люди имели больше шансов попасть в больницу в течение десяти лет. По словам специалистов, субъективное восприятие своего старения коррелирует с нарушениями физического и психического свойства.
Исследователи изучили случаи госпитализации 10 тысяч пациентов возрастом от 24 до 102 лет, попадавших в больницы в период с 1995 по 2013 год. Они выяснили: люди, которые, ощущали себя более взрослыми или старыми, имели на 25% более высокую вероятность «загреметь» в больницу.
По словам исследователей, ощущающие себя более старыми пациенты действительно демонстрируют склонность к «возрастным» нарушениям в организме.
«Субъективное старение обусловлено нарушениями физической и психической деятельности, например, депрессией, а также сидячим образом жизни», - прокомментировали этот факт авторы проекта.
Теги: США, Донбасс, ученые, старение, госпитализация, мышление
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