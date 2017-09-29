11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!

29.09.2017 09:38

Сердечный приступ бьет на поражение. Такой сбой может привести не только к инвалидности, но и к летальному исходу. И все потому, что сердце постоянно находится в непрерывной работе, поставляя органам кровь. Как только происходит сбой притока крови к сердечной мышце (миокарду), возникает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Проявления ее могут быть разными, начиная от стенокардии и заканчивая инфарктом. А вот результаты — печальны: именно ИБС является одной из причин смертности, а зона ее поражения заставляет признавать это заболевание проблемой нашего века.

Однако предотвратить его можно за 30 дней, обратив внимание на те сигналы, которые посылает сердце. Даже если некоторые из них проявляются нечасто, это уже повод задуматься над состоянием своего внутреннего «аккумулятора». Появление более пяти приступов в день указывает на срочную необходимость обратиться к врачу.

Усталость указывает на недостаток кровоснабжения, а слабость — на риск инфаркта.

Начнем с тех неясных проявлений, которые принято игнорировать, принимая их за минуты слабости. А ведь именно они являются маркерами заболевания.

Симптом № 1. Усталость. Вы только встали с кровати, а уже чувствуете себя разбитым. Добрались до работы и думаете только о том, как бы отдохнуть. А возвращаетесь с нее и вовсе изможденным. И с каждым днем все больше чувствуете, как накапливается усталость.

Тревожный симптом, указывает на сердечную недостаточность. Усталость возникает из-за недостатка кровоснабжения мозга, легких и сердца.

Симптом № 2. Слабость. Многие больные, перенесшие сердечный приступ, признавались, что незадолго до этого испытывали такую слабость, что не в состоянии были удержать в руках лист бумаги.Ощущение бессилия, которое характерно при гриппе, является тревожным сигналом.

Симптом указывает на риск инфаркта миокарда в ближайшее время.

Симптом № 3. Перепады настроения. Ощущение беспричинной тревоги испытывали многие, прежде чем оказаться на больничной койке. Врачи советуют внимательно относиться к такому состоянию, поскольку оно является одним из распространенных симптомов.

Сильная тревога или даже страх смерти может указывать на приближающийся сердечный приступ.

Прямо в сердце: отечность ног и сильная одышка грозят инфарктами

Симптом № 4. Одышка. Если поднятие на третий этаж вызывает сильную одышку, словно после часового марафона, а небольшие физические нагрузки сопровождаются нехваткой воздуха, — самое время обратиться к кардиологу. Одышка часто сопровождает сердечный приступ и может вызывать боль в груди.

Нарушение кровотока сокращает его поступление в легкие, что вызывает укороченное дыхание.

Симптом № 5. Головокружение. Для полноценного функционирования мозг нуждается в обильном кровотоке. Как только в мозг поступает недостаточное количество крови, это отражается на состоянии всего организма.

Инфаркты сопровождаются головокружениями или потерей сознания. Поэтому нарушения сердечных ритмов очень опасны.

Симптом № 6. Холодный пот. Он неожиданно прошибает вас, когда вы сидите просто в кресле и вдруг начинаете покрываться каплями, словно только что два часа провели в спортзале.

Тревожный симптом, указывающий на приближение сердечного приступа.

Симптом № 7. Учащенный пульс. Редкие скачки пульса, как правило, не вызывают тревогу врачей. А вот нерегулярный или частый пульс, особенно если он сопровождается одышкой, головокружением, слабостью, — указывает на аритмию.

Аритмия может стать причиной инфаркта или даже внезапной смерти.

Симптом № 8. Боль в груди появляется внезапно и точно так же исчезает. Неудивительно, что многие люди игнорируют такие проявления и не осознают всей опасности положения. Спохватываются, когда зона поражения распространяется на руки, спину, плечи.

Самый распространенный симптом, указывающий на приближение сердечного приступа.

Симптом № 9. Отечность. Отеки ног, а также увеличение веса не всегда являются следствием сидячего образа жизни (хотя и его, безусловно, тоже). Однако сердце также может подавать сигналы тревоги подобным способом. К ним относится и потеря аппетита. Излишняя жидкость в организме указывает на сердечную недостаточность. Кашель и расстройство желудка как маркеры больного сердца

Симптом № 10. Расстройство желудка. Боль и вздутие живота, которые могут отрицательно сказаться на пищеварении и вызвать неприятие пищи, далеко не всегда являются показателем проблем желудочно-кишечного тракта.

Тревожный симптом, который по своей угрозе сопоставим с болью в сердце и указывает на срочное лечение.

Симптом № 11. Кашель. Постоянный кашель появляется от накопленной в легких жидкости. Иногда он сопровождается кровавой мокротой, что указывает на серьезность проблемы. Еще одним тревожным симптомом может стать свистящее дыхание.

Постоянный кашель указывает на сердечную недостаточность.

Источник ognenno.