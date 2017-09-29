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Названы продукты, повышающие интеллект
Неврологи из США поделились данными о том, какие продукты питания необходимы в рационе, чтобы стимулировать интеллектуальную деятельность. Вопреки всем диетическим установкам специалисты заявили: хорошую работу мозга обеспечивает только жирная еда, пишет healthinfo.
Исследование, проведенное в стенах Университета Иллинойса, показало, что люди, демонстрирующие высокий уровень мононенасыщенных жирных кислот в крови, обладают более гармонизированной дорсальной системой в головном мозгу, что делает их познавательные способности более существенными. Ученые пояснили, что интеллект тесно связан с дорсальной системой, которая важна для выполнения действий, требующих от человека внимания и концентрации.
«Общий уровень интеллекта определялся тем, насколько хорошо структурирована и эффективна эта система», - заявили эксперты.
Уровень мононенасыщенных жирных кислот в крови зависит, прежде всего, от питания человека. В исследовании более высокие интеллектуальные способности были замечены у тех людей, кто ел много продуктов, содержащих здоровые жиры. В частности, таковыми оказались любители оливкового масла, орехов, авокадо. Содержащиеся в них жирные кислоты способны ощутимо влиять на умственные способности, констатировали исследователи.
«Общий уровень интеллекта определялся эффективностью дорсальной сети. Мононенасыщенные жирные кислоты оказались в тесной связке с дорсальной системой внимания, а также с тем, насколько оптимально она работает», - конкретизировал соавтор проекта Арон Барби.
Теги: США, Донбасс, интеллект, неврология, продукты, жирные кислоты, повышение
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