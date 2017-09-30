Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак

30.09.2017 22:24

Лимон отлично сочетается с рыбой, мясом, овощами, его смело можно добавлять в супы, кексы и пироги. Согласитесь, универсальный продукт. К тому же, очень полезен! Если хотите получить вкусную «приправу», рекомендуем заморозить лимон!

Диетологи рекомендуют каждое утро начинать со стакана воды и лимонного сока. Этот простой способ поможет вам проснуться и «завести» метаболизм. Лимон полезен при простудных заболеваниях и в качестве профилактики от них. Вы также с его помощью можете снять усталость, достаточно сделать ванночку для ног с соком лимона. Так просто!

А как вы используете лимон, если, например, готовите какое-то блюдо? Выбрасываете ли шкурку? На самом деле лимон полезен целиком, даже тот слой, который очень горчит. К тому же, в кожуре этого продукта в 5-10 раз больше витамина С, чем в соке.

Как из лимона сделать «приправу» для лимонада?

Помойте лимон и поместите в морозилку. Дайте время заморозиться, затем достаньте и натрите на терке. Теперь у вас нет отходов от продукта, и вы за 5 минут получили полезную «приправу», которую стоит добавлять в воду, которую выпиваете каждое утро.

К тому же, натереть замороженный лимон намного проще, чем свежий.

Вы можете смело ее добавлять в салаты, соусы, посыпать мясные и рыбные блюда и заваривать чай. Ароматно, вкусно и полезно!

Такой запас можно долгое время хранить в холодильнике. Например, к вам неожиданно нагрянули гости, а у вас в холодильнике есть лимон для необычного чизкейка.

Источник: sunny7.ua