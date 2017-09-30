Все рубрики раздела
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- 11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!09:38
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков09:05
Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье
Знаете ли вы минимальную продолжительность мытья рук, достаточную для того, чтобы очистить кожу от микробов? The Guardian сообщает, что специалисты Королевского фармацевтического общества Великобритании (RPS) досконально изучили этот вопрос.
Чтобы надежно очистить руки от микробов, мыть их нужно не менее 20 секунд. Именно такое время мытья рук рекомендуют специалисты Королевского фармацевтического общества Великобритании. Разумеется, мыть надо не только ладони, но и тыльную сторону кистей.
Важность мытья рук заключается, в частности, в том, чтобы снизить потребность в антибиотиках. Напомним, что распространенное использование антибиотиков во всем мире привело к проблеме адаптации микробов к столь сильному оружию и к выработке устойчивости к ним у некоторых видов опасных для человека микроорганизмов.
Эта проблема, перед которой бессильна современная наука, могла бы быть существенно снжена элементарной гигиеной. Если бы люди тщательно мыли руки, многие инфекции – в частности, до трети случаев диареи и около 16% инфекций дыхательных путей – можно было бы избежать.
Между тем, как показал опрос, проведенный специалистами RPS, большинство людей не следят за чистотой рук должным образом. Подавляющее большинство – 84% респондентов – моют руки менее рекомендованных 20 секунд, более половины (65%) вообще иногда забывают помыть руки перед едой, и еще половина не моет руки после того, как погладит животных (включая домашних питомцев).
В заключение – совсем уже убийственная статистика: 32% опрошенных не моют руки перед приготовлением пищи, и пятая часть всех респондентов (21%) далеко не всегда моет руки после посещения туалета. Всего в опросе приняло участие более двух тысяч человек.
Источник: ladyhealth.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, руки, мытье
- Приключения на пятую точку. Травматолог рассказал о безумствах пациентов
- Апрельский теракт берёз и других деревьев
- Больно не будет, или Безопасность в операционной
- Детская ветрянка "аукается" у… дедушек и бабушек
- Комары заражают украинцев отвратительной болезнью
- Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов18:47
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Мариуполе задержали серийных грабителей10:48
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- Спортсменам разрешили употреблять алкоголь21:05
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО20:05
- Ученые поймали загадочный сигнал из космоса19:45
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- В Германии зарегистрировали первый однополый брак19:07
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"