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Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье

30.09.2017 14:43
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Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье

Знаете ли вы минимальную продолжительность мытья рук, достаточную для того, чтобы очистить кожу от микробов? The Guardian сообщает, что специалисты Королевского фармацевтического общества Великобритании (RPS) досконально изучили этот вопрос.

Чтобы надежно очистить руки от микробов, мыть их нужно не менее 20 секунд. Именно такое время мытья рук рекомендуют специалисты Королевского фармацевтического общества Великобритании. Разумеется, мыть надо не только ладони, но и тыльную сторону кистей.

Важность мытья рук заключается, в частности, в том, чтобы снизить потребность в антибиотиках. Напомним, что распространенное использование антибиотиков во всем мире привело к проблеме адаптации микробов к столь сильному оружию и к выработке устойчивости к ним у некоторых видов опасных для человека микроорганизмов.

Эта проблема, перед которой бессильна современная наука, могла бы быть существенно снжена элементарной гигиеной. Если бы люди тщательно мыли руки, многие инфекции – в частности, до трети случаев диареи и около 16% инфекций дыхательных путей – можно было бы избежать.

Между тем, как показал опрос, проведенный специалистами RPS, большинство людей не следят за чистотой рук должным образом. Подавляющее большинство – 84% респондентов – моют руки менее рекомендованных 20 секунд, более половины (65%) вообще иногда забывают помыть руки перед едой, и еще половина не моет руки после того, как погладит животных (включая домашних питомцев).

В заключение – совсем уже убийственная статистика: 32% опрошенных не моют руки перед приготовлением пищи, и пятая часть всех респондентов (21%) далеко не всегда моет руки после посещения туалета. Всего в опросе приняло участие более двух тысяч человек.

Источник: ladyhealth.com.ua



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, руки, мытье
 
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