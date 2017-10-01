Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре

01.10.2017 07:49

Геомагнитные бури влияют на многие области деятельности человека, тем более на здоровье.

На наше здоровье каждый день влияет довольно много факторов, начиная о личного самочувствия, заканчивая влиянием луны. Есть и еще один довольно важный фактор, который влияет на наше самочувствие напрямую - это магнитные бури.

Поскольку геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды, они безусловно влияют на многие области деятельности человека, а уж тем более на здоровье. Так, от их влияния нарушаются связь, системы навигации космических кораблей, появляются вихревые индукционные токи в трансформаторах и трубопроводах и даже разрушаются энергетические системы.

Поэтому не удивительно, что магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Влияние настолько велико, что в науке появился даже соответствующий раздел биофизики, который изучает влияние этого явления на человека, называемый гелиобиологией.

Острые споры вызывал в своё время вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев и травматизм на транспорте и в производстве. На это впервые указал ещё в 1928 году Александр Чижевский.

Отметим, что некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за 1-2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, фактически, реагируя на солнечные бури, а некоторые уже после. По этой причине очень важно знать, в какие сроки происходит магнитная буря в том или ином месяце, чтобы быть к ней готовым.

Итак, от второго месяца осени не стоит ждать слишком активных всплесков. В тоже время уже 1 октября будут заметны слабые магнитные колебания. По данным Space Environment Center, NOAA & U.S. Air Force, стоит быть осмотрительными с 10 по 14 октября. Именно в этот период магнитные колебания будут «буянить» на полную.

Источник: telegraf.com.ua