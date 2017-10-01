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В каком возрасте солярии особенно опасны
Посещение соляриев повышает риск рака кожи, особенно если люди начинают использовать их в возрасте до 25 лет, предупреждают исследователи.
Причем если ранее загар в солярии связывали с самой смертельной формой рака кожи, меланомой, новое исследование говорит, что он также может вызвать другие формы заболевания.
Последние исследования показывают, что активные пользователи соляриев имеют на 67 процентов выше риск развития плоскоклеточного рака кожи и на 29 процентов выше риск базально-клеточного рака по сравнению с людьми, которые никогда не загорали в солярии.
Было установлено, что воздействие на молодых людей в возрасте до 25 лет связано с более высоким риском базально-клеточной карциномы.
Американские исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско под руководством профессора Элени Линос проанализировали 12 исследований с участием 9328 случаев рака кожи.
В исследовании, опубликованном на bmj.com, говорится, что первая четверть жизни — «критический» период, когда ущерб здоровью может носить фатальный характер.
Увлечение молодежью соляриями уже во многих странах вызывает серьезные опасения врачей. Так исследователи из Департамента здоровья населения в Австралии выпустили специальное обращение к молодым людям, в котором в частности говорится:
«Известный риск заболевания раком кожи от загара в солярии в настоящее время перевешивает его потенциальные выгоды».
Солярии полностью запрещены в Бразилии, а законодательство во Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, а также части Австралии, Канады и Соединенных Штатов запрещает использование солярием людьми в возрасте до 18 лет.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, возраст, рак кожи, солярий, загар
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