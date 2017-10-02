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Безопасные дозы алкоголя
Многие наверняка хоть раз слышали, что все, что нас окружает, может быть и ядом, и лекарством. Все зависит от дозы. А как насчет алкоголя? Может ли быть этиловый спирт полезным или хотя бы безопасным?
Существуют ли безопасные дозы алкоголя?
О вреде чрезмерного употребления спиртных напитков слышал каждый, вопрос лишь в том, что принимать за меру? Всемирная Организация Здравоохранения имеет на этот счет достаточно четкий ответ: допустимая доза алкоголя в сутки для взрослого мужчины, не страдающего хроническими заболеваниями, не должна превышать 30 мл чистого этилового спирта.
По данным ВОЗ 10 г чистого этанола примерно соответствует:
– 30 мл водки, коньяка, виски, бренди или рома (40% об.);
– 75 мл крепленого сладкого вина, портвейна или вермута (17-20% об.);
– 100 мл красного или белого сухого вина, в том числе и шампанского (11-13% об.);
– 250 мл пива (5% об.).
4 бутылки пива 5o = 2 банки коктейля 9o = 100 г. водки 40o = 40 грамм этанола
Все приведенные количества актуальны из расчета употребления спиртного не чаще пяти раз в неделю. Кроме того, допустимая доза алкоголя для конкретного индивидуума будет зависеть не только от пола и возраста, но также и от массы тела, от национальной принадлежности и генетических особенностей.
Есть ли особая безопасная доза алкоголя для женщин?
Согласно все тем же предписаниям ВОЗ, допустимая доза алкоголя для женщин рассчитывается из лимита 20 мл чистого этилового спирта в сутки.
Однако некоторые медицинские источники рекомендуют дамам придерживаться ограничения вполовину от заявленных объемов. Все дело в том, что на процесс расщепления этилового спирта влияет то, что:
– Среднестатистическая женщина весит меньше, чем мужчина, поэтому объективно ее организм может переработать меньше алкоголя в единицу времени.
– При одинаковом весе и росте с мужчиной у женщины продуцируется меньше алкогольдегидрогеназы – главного фермента, ответственного за расщепление этилового спирта.
Кроме того, при расчете безопасной нормы алкоголя для дам учитывается такой субъективный факт, что в целом женщины менее склонны употреблять спиртное, поэтому и переносят его хуже.
Во время беременности и периода кормления грудью алкоголь противопоказан полностью, так как этиловый спирт и продукты его переработки в организме хорошо проникают через плаценту к плоду и в грудное молоко.
Безопасная доза алкогольных напитков в сутки
Часто люди равнодушны к алкоголю на протяжении рабочей недели, но в выходные начинают с энтузиазмом наверстывать упущенное. Это в корне неправильный подход. Показано, что для организма гораздо опаснее однократный приём большой дозы алкоголя по сравнению с равномерным употреблением в течение недели той же суммарной дозы, но небольшими порциями. Если же чрезмерное возлияние неизбежно, запомните, что:
– 75 мл водки не нанесут значительного урона здоровому мужчине, у которого нет медицинских противопоказаний к приему спиртного.
– 150 мл водки – максимально допустимое количество при употреблении спиртного раз в неделю. ВОЗ считает, что это и есть порог, за которым начинается алкоголизм – болезненное пристрастие к горячительным напиткам. В среднем на формирование пагубной привычки уходит от года до трех лет.
Ежедневное употребление более 30 г этилового спирта (75 мл водки) неизбежно оказывает токсическое действие на печень. Если ежедневная доза превышает 60 г этилового спирта, то уровень употребления признаётся опасным. В таких случаях стеатогепатит развивается у каждого 10-ого.
– Смертельная доза алкоголя составляет от 4 до 12 г чистого этилового спирта на 1 кг массы тела. Для мужчины весом около 80 кг это будет равно 1-3 л водки или другого крепкого спиртного напитка. Столько широкий диапазон опасной дозы вызван различной способностью у разных людей к переработке алкоголя.
Таким образом, предельно допустимая доза алкоголя в день зависит не только от пола, веса и конституции человека, но и от частоты употребления спиртных напитков.5 Задумайтесь, придерживаетесь ли вы рекомендованных норм или дозы употребляемого вами алкоголя давно вышли из-под вашего контроля. Если у вас есть любые сомнения по этому поводу, обязательно пройдите обследование у врача, дабы убедиться, что вы еще не нанесли непоправимый урон своему здоровью в целом, и здоровью своей печени в частности!
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь
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