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Найкорисніші додатки до чаю

02.10.2017 08:30
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Найкорисніші додатки до чаю

Звичайний чай, який ми вживаємо кожного дня може стати більш корисним. Для цього достатньо додати до нього один або декілька натуральних додатків, які дозволять збагатити смак чаю та покращити стан вашого здоров'я.

М'ята
М'ята відома як рослина, яка дає заспокійливий ефект, тому краще вживати чай з м'ятою на ніч. Також цей чай допоможе при бронхіті та температурі.

Цедра цитрусових
Чай з додавання цедри цитрусових дозволить зміцнити ваше здоров'я та зменшити ймовірність підхопити кашель.

Лаванда
Додавання квітів лаванди дозволить зробити з звичайного чаю заспокійливий. Чай з лаванди допоможе позбутись від втоми та поганого настрою.

Календула
Додавання календули до чаю доцільне при болях в горлі, ангіні та при застуді.

Жасмин
Чай з жасмином вживають при хронічній втомі та нестачі сил. Окрім того жасмин дозволить підняти тиск та зніме запалення слизової оболонки шлунку.



Теги: Донбасс, здоровье, чай, мята
 
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