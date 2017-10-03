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У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких
Недуг нередко развивается у курильщиков и людей, часто болевших инфекциями нижних дыхательных путей в детстве
Эксперты исследовали данные более чем 55 тысяч женщин. Оказалось, риск развития обструктивной болезни легких был повышен именно у тех, кто регулярно (минимум раз в неделю) пользовался дезинфицирующими чистящими средствами. При частом использовании бытовой химии риск повышается на 22—32 процента. Об этом сообщили специалисты Французского национального института здоровья и медицинских исследований.
Кстати, уже доказано, что уборщики нередко страдают хронической обструктивной болезнью легких. Пока специалисты не могут сказать, какие именно соединения из дезинфицирующих средств негативно действуют на легкие.
При хронической обструктивной болезни легких нарушено нормальное дыхание. Этот термин объединяет группу хронических болезней дыхательной системы: обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма. Самыми распространенными симптомами являются одышка (или ощущение нехватки воздуха) и хронический кашель. По мере развития болезни человеку становятся в тягость малейшие физические нагрузки.
Кстати, недавно ученые из Университета Королевы Марии заявили, что витамин D может уменьшить обострения хронической обструктивной болезни легких более чем на 40 процентов. (Однако, прежде чем принимать витаминную добавку, следует выяснить, действительно ли организму не хватает этого витамина.)
Диагноз подтверждается простым тестом (спирометрией), который показывает, какое количество воздуха человек может вдохнуть и выдохнуть, а также как быстро воздух входит в легкие и выходит из них. Часто заболевание диагностируется у людей в возрасте 40 лет и старше.
Недуг нередко развивается у курильщиков и раньше встречался преимущественно у мужчин. Но сейчас специалисты отмечают, что болеет одинаковое число мужчин и женщин. Среди других факторов риска развития заболевания — загрязнение атмосферного воздуха, а также воздуха внутри помещений, вдыхание пыли и химических веществ (вредное производство), частые инфекции нижних дыхательных путей в детстве. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса советуют людям, страдающим заболеваниями бронхов и легких, чаще бывать в парке, а еще лучше, если есть возможность, поселиться рядом с зеленой зоной.
Источник Факты.
Теги: Донбасс, легкие, уборка, дезинфекция
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