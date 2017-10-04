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Чтобы волосы были красивыми, не пренебрегайте витаминами
04.10.2017 18:23
Если вы мечтаете о красивых волосах, необходимо обеспечить организм полезными витаминами для их здоровья.
Витамин Е стимулирует процесс смены старых волос на новые. Витамины С, А и микроэлементы наделяют волосы жизненной силой. Витамин В, кремний и магний позволяют волосам быстрее расти и укрепляют их. Эластичность и насыщенный цвет волос обеспечивают селен и фосфор, а цинк и сера способствуют усилению блеска волос
Теги: Донбасс, витамины, красота, волосы
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