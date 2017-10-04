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Архив - Будь здоров!

Как дышать правильно?

04.10.2017 17:59
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Как дышать правильно?

Менее 10% людей знают, что значит глубокий вдох, поскольку нас с детства учат, что при этом работает одна лишь грудная клетка. Однако это не так.

Главное при глубоком дыхании - это задействовать живот. Нужно сделать вдох и вытолкнуть наружу живот. В результате диафрагма пойдёт вниз, и воздух глубоко проникнет в лёгкие. При выдохе нужно, наоборот, втянуть живот. Диафрагма пойдёт вверх, выталкивая воздух из лёгких



Теги: Донбасс, дыхание, грудь, живот
 
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