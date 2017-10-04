Киви омолаживает

04.10.2017 19:10

Экзотический фрукт киви обладает омолаживающим эффектом, поэтому диетологи рекомендуют регулярно употреблять его в пищу.

В киви содержится большое количество витамина С, который стимулирует выработку коллагена. Также из киви можно делать омолаживающую маску для лица - сок киви тонизирует и подтягивает кожу.