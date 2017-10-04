Плохой сон ведёт к ожирению

04.10.2017 18:46

Исследование, опубликованное в 2010 году в Канадском медицинском журнале, доказало: плохой сон является причиной ожирения.

Исследование проводилось с участием 245 женщин, которые в течение полугода участвовали в программе по снижению веса и одновременно вели дневник сна. Выяснилось, что лучших результатов добились те женщины, которые спали более семи часов ночью и оценивали свой сон как качественный. Канадские учёные проанализировали и другие исследования по этой теме и обнаружили, что половина взрослых с проблемами сна склонна к ожирению. Среди детей и подростков эта цифра значительно выше - почти 90%.