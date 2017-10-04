Семечки — панацея от десятков болезней

04.10.2017 19:30

О полезных свойствах семян подсолнечника можно говорить крайне много и долго. Они содержат витамины группы В, кальций и магний, помогающие нормализовать кислотно-щелочной баланс, являются отличным средством профилактики сердечных заболеваний.

Однако необходимо учитывать, что они сохраняют все свои полезные свойства только в сыром виде. При термической обработке зёрна подсолнечника лишаются практически 90% витаминов. Научно доказано, что семечки помогают снимать стресс. Они очень полезны людям, имеющим нервные заболевания, так как являются отличным успокоительным. Объясняется это содержанием в их составе витамина В и фолиевой кислоты.