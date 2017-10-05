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Архив - Будь здоров!

Что лучше есть на завтрак, а от каких продуктов отказаться?

05.10.2017 15:30
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Что лучше есть на завтрак, а от каких продуктов отказаться?

Утренний прием пищи - важнейший элемент здорового питания. Он запускает работу организма после ночного отдыха и дает энергию на весь рабочий день. Большое значение имеет не только количество продуктов, но и выбор блюд для полноценного питания. То что еда должна быть вкусной и полезной, кажется никто не будет подвергать сомнению. Но какие виды пищи не подходят для начала дня, мало кто задумывается. 

Выбор правильных продуктов для завтрака, лучше начинать с определения видов пищи плохо подходящих для утреннего потребления. В течении жизни складываются определенные вкусовые предпочтения и привычки, которые не всегда сочетаются с принципами здорового образа жизни. Большое количество наименований привычных продуктов считаются полезными, но при этом потреблять их в утреннее время не рекомендуется. Некоторые факты могут оказаться настоящим сюрпризом даже для людей, которые тщательно подбирают ежедневный рацион. 

Завтрак - важнейший прием пищи, от которого зависит нормальная работа организма. Утром желательно не использовать продукты, способные вызвать различные неприятные реакции и нарушить нормальную жизнедеятельность. 

В список продуктов, которые не рекомендуются утром, можно отнести следующие наименования: 

  • Свежие огурцы и огородная зелень, важный источник полезных аминокислот. Но при потреблении на пустой желудок, зелень может вызывать боли в животе, изжогу и метеоризм. 

  • Содержащаяся в помидорах дубильная кислота, способна повысить кислотность и вызывать гнойные реакции в желудке. 

  • Утреннее потребление бананов резко поднимает уровень магния в крови и создает опасные нагрузки на сердце. 

  • Продукты с сахаром поднимает уровень инсулина, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Утром организм еще не вошел в рабочий режим и подобные перегрузки могут привести к нарушениям работы внутренних органов и способны провоцировать диабет. 

  • Дрожжевое печенье раздражает слизистую желудка и может вызвать метеоризм. 

  • Входящие в состав груши жесткие волокна, способны повредить слизистую пустого желудка. 

  • Кефир, йогурт и другие кисломолочные продукты, прекрасная пища, имеющий в составе пробиотики, антиоксиданты и полезные микроэлементы. Но при потреблении утром, желудочная кислота убивает молочнокислые бактерии и польза продуктов сводится к нулю. 

  • Острые приправы раздражают пустой желудок, повышают кислотность и вызывают нарушение работы пищеварения. 

  • То же самое относится к потреблению холодных газированных напитков, они тормозят процесс пищеварения и завтрак переваривается долго. 

  • Цитрусовые насыщенны фруктовыми кислотами, попадая в пустой желудок они могут вызвать изжогу и повысить риск гастрита. 

Что лучше есть на завтрак и как выбрать продукты не вызывающие раздражения желудка?

Среди других наименований, можно выделить несколько видов пищи, которые точно не повредят пустому желудку: 

  1. Гречка хороший источник витаминов, железа и белка, способная мягко активировать работу пищеварительной системы. 

  2. Овсянка создает защитную пленку на стенках желудка и защищает от повреждения кислотой. Растворимые волокна в составе продукта, помогают снизить количество плохого холестерина. 

  3. Каша из кукурузы способствует очищению организма от тяжелых металлов и ядовитых веществ. Продукт дает чувство сытости продолжительное время и поддерживает деятельность полезных микроорганизмов в желудке. 

  4. Ростки пшеницы насыщены витаминами и фолиевой кислотой, две ложки дают до двадцати процентов дневной нормы полезных элементов. 

  5. В прошлые годы диетологи много говорили о вреде куриных яиц. Сейчас этот удивительный ценный продукт полностью реабилитирован. Потребление яиц помогает поддерживать уровень хорошего холестерина, а утренний прием сокращает потребность в увеличении дневного рациона, что в свою очередь снижает общую калорийность. Пара вареных яиц на завтрак и в обед можно будет обойтись салатом. 

  6. Арбуз дает большое количество жидкости, что помогает пустому желудку включиться в рабочий режим. Высокий уровень ликопена в продукте, способствует поддержанию здоровья глаз и сердца. 

  7. Потребление голубики помогает нормализовать давление, регулирует обмен веществ и улучшает память. 

  8. Цельный хлеб без дрожжей, дает организму углеводы и другие полезные вещества. Потребление зернового продукта утром, способствует нормальному функционированию желудка. 

  9. Орехи нормализуют кислотность и улучшают работу пищеварительной системы. 

  10. Очень полезно потребление меда за завтраком. Натуральный мед дает приток энергии, повышает уровень гормона серотонина и активизирует работу мозга.

Светлана, www.vitamarg.com



Теги: Донбасс, продукты, завтрак
 
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