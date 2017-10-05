Диетологи поделились важной информацией о грецких орехах

05.10.2017 19:15

Полезность грецких орехов нередко недооценивается обществом.



Грецкий орех издавна считался одним из необыкновенно полезных продуктов, ведь спектр его целебных свойств можно перечислять очень долго.



Диетологи рекомендуют ежедневно кушать грецкие орехи, он не налегать на них, потому что они слишком калорийные. На 100 г этого ореха приходится 654 калории и 65 г жиров, то есть для тех, кто сидит на диете, греческие орехи в большом количестве под запретом. В сутки медики разрешают съедать всего 2-3 ореха, которые принесут максимум пользы организму и здоровью в целом.



Чем богаты грецкие орехи?



- в этих орехах есть такие витамины: А, В6, С, Е, К, РР;



- калий, йод, магний, фосфор, железо, кальций и так далее;



- линоленовая и галловая аминокислоты;



- фитонциды и дубильные вещества.



Как мы видим, грецкий орех - это настоящий кладезь витаминов и минералов, которые необходимы для поддержания здоровья на высоком уровне.



Стимуляция мозговой деятельности



Грецкие орехи, благодаря своей форме и свойствам, являются самым полезным продуктом для головного мозга. Регулярное употребление грецких орехов приводит к тому, что даже в глубокой старости человек может похвастаться отличной памятью и здравым умом.



Медики назвали еще пять уникальных целебных свойств грецких орехов:



1. Омоложение и защита от рака. Грецкие орехи - природные источники антиоксидантов, заботящихся о молодости клеток, тканей, органов и систем.



2. Снижение уровня глюкозы и холестерина в крови. Самое интересное, что такими свойствами обладает не только сам орех, а и его масло, и кожура.



3. Борьба со стрессами. Этот орех способен повышать стрессоустойчивость и заботиться о нервной системе, не позволяя клеткам отмирать.



4. Очищает организм от токсинов, шлаков и прочих вредных накоплений.Для этого необходимо смешать молоко с грецким орехом - этот способ пользовался популярностью на Востоке, да и сейчас многие жители Индии и Китае используют его для своего же блага.



5. Помогает вылечить бесплодие и импотенцию. Ранее грецкий орех прозвали "зернышком любви" как раз потому, что его присутствие в рационе питания благоприятно отражается на половой и репродуктивной системах женщин и мужчин.





Осенью созревает новый урожай грецких орехов, так что сейчас - самое благоприятное время для того, чтобы запастись самым полезным продуктом на всю зиму вперед.

Источник: http://hronika.info