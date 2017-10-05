Лід в косметології - дешевий засіб для проблемної шкіри

05.10.2017 07:53

Важливо знати, що корисні властивості косметичного льоду залежать від методу його приготування. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Рецепти



1. Трав'яний лід для жирної і схильної до висипань шкіри. Настій шавлії змішати з соком алое вера (2-3 ст. Ложки) і заморозити.



2. Фруктовий лід (заморожений сік з шматочками фруктів)



3. Лід з картопляного соку добре діє на проблемну шкіру.



4. Ромашковий лід. Приготувати настій, процідити і заморозити. Має заспокійливу і протизапальну дію.



5. Огірковий лід- заморожений сік огірка наполовину з мінеральною водою, заморозити і протирати обличчя



Протипоказання

Якщо у вас на шкірі є судинна сіточка або запалені прищики, ранки - не використовуйте лід. Також не варто користуватися льодом взимку перед виходом на вулицю. Зберігайте лід в холодильнику не більше 7 днів.

