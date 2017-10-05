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Лід в косметології - дешевий засіб для проблемної шкіри
Важливо знати, що корисні властивості косметичного льоду залежать від методу його приготування. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Рецепти
1. Трав'яний лід для жирної і схильної до висипань шкіри. Настій шавлії змішати з соком алое вера (2-3 ст. Ложки) і заморозити.
2. Фруктовий лід (заморожений сік з шматочками фруктів)
3. Лід з картопляного соку добре діє на проблемну шкіру.
4. Ромашковий лід. Приготувати настій, процідити і заморозити. Має заспокійливу і протизапальну дію.
5. Огірковий лід- заморожений сік огірка наполовину з мінеральною водою, заморозити і протирати обличчя
Протипоказання
Якщо у вас на шкірі є судинна сіточка або запалені прищики, ранки - не використовуйте лід. Також не варто користуватися льодом взимку перед виходом на вулицю. Зберігайте лід в холодильнику не більше 7 днів.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, лед
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