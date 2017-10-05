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Выявлены уникальные свойства черного чая
Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что такой напиток, как черный чай, помогает избавиться от лишних килограммов, если пить его правильно. Как сообщает replyua.net, исследователи подчеркнули, что черный чай содержит вещества, которые улучшают микрофлору кишечника, благодаря чему можно сбросить лишний вес.
При попадании в организм напиток стимулирует появление полезных бактерий, а также блокирует развитие микробов, которые являются одной из главных причин набора веса.
Ранее ученые установили, что сбросить вес помогает зеленый чай, однако они не могли предположить, что черный чай обладает похожим действием, хотя и сильно отличается от зеленого напитка своим составом. На примере лабораторных мышей специалисты определили, что эти напитки едва ли не равнозначны в плане пользы для организма и, в частности, для приведения веса в норму.
Теги: Донбасс, здоровье, чай
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