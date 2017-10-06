Действенные методы от головной боли при смене погоды

06.10.2017 20:49

Врачи порекомендовали бороться с головной болью проверенными методами.



Причин появления головной боли очень много, но одной из самых распространенных является резкая смена погоды. Немногим известно, что перед дождем атмосферное давление снижается, а в жару, наоборот, повышается. При этом ухудшается кровоснабжение мозга и в крови не хватает кислорода, от чего запросто может разболеться голова.



Обезболивающие таблетки



Практически все люди в момент возникновения головной боли тут же начинают пить обезболивающие таблетки, но не все знают, что больше пяти раз в несколько месяцев - это чревато последствиями, например, боль перестанет купироваться или голова будет болеть из-за переизбытка в организме химических веществ. Поэтому, медики не советуют налегать на обезболивающие препараты.



Как унять головную боль при смене погоды?



1. Исключить из рациона "тяжелую" пищу. Если вы знаете, что сегодня-завтра может кардинально измениться погода, начните питаться низкокалорийными, но полезными продуктами. Основу рациона должны составлять свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень.



2. Пейте много воды. Человеческий организм в большей степени состоит из воды, поэтому немудрено, что при дефиците жидкости происходит сбой в работе того или иного органа, в том числе и сосудистой системы. Вода очищает сосуды от переизбытка холестерина и глюкозы, а также насыщает их кислородом.



3. Избегайте стрессов. Для здоровья и нормального самочувствия организм человека должен отдыхать, а различного рода встряски нервной системы ему ни к чему. Старайтесь во всем находить положительные моменты - это полезно для мозга и в целом для жизни.



4. Сделайте самомассаж. Когда голова уже начала болеть из-за смены погоды, поможет самомассаж шеи, лица и самой головы.



5. Выпейте травяного чаю. Отлично снимает головную боль чай из зверобоя, ромашки, боярышника, душицы или мяты.



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В качестве профилактики головной боли "на погоду" врачи рекомендуют посещать баню и ежедневно принимать контрастный душ. Эти методы укрепляют сосуды и оздоравливают человека изнутри, не позволяя организму в дальнейшем негативно реагировать на скачки атмосферного давления.

Источник: http://hronika.info