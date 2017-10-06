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Архив - Будь здоров!

Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію

06.10.2017 11:24
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Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію

Якщо ви страждаєте через стрибки тиску, ця новина вас потішить: гіпертонію можна вилікувати всього лише за допомогою йогурта! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Як показало дослідження, ті, хто довгий час вживає йогурти, менш схильні до підвищення артеріального тиску і в середньому мають нижчі показники систолічного кров'яного тиску порівняно з тими, у кого в раціоні йогурту немає.

В ході 15-річного дослідження вчені спостерігали за більш ніж 2000 добровольців, які не мали в анамнезі гіпертонії на момент початку експерименту. Кожен з учасників тричі за дослідження відповідав на питання про вживання в їжу йогуртів.

В результаті, якщо хоча б 2% від щоденного споживання калорій припадали на йогурт, ризик появи гіпертонії у учасників знижувався на 31%. Такі результати можна досягти при вживанні однієї чашки низькокалорійного йогурту раз в три дні, повідомляє Американська кардіологічна асоціація.



Теги: Донбасс, здоровье, гипертония, лечение, йогурт
 
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