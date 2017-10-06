Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків

06.10.2017 16:18

Скаче тиск, іноді поколює серце, організм часто охоплює втома і поганий настрій? Прямі натяки на те, що пора зміцнювати серце та судини! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Екологія



Щоб зміцнити серцево-судинну систему, потрібно більше гуляти на свіжому повітрі. Для цього потрібно знаходити час, щоб виїжджати за місто або в парк на прогулянку.



Харчування



У питанні, як зміцнити серцево-судинну систему, важливу роль відіграє те, що людина їсть. Для хорошої роботи серця і судин потрібні такі мікроелементи, як магній, калій і кальцій. Щоб отримувати їх, потрібно вживати в їжу сухофрукти і кисломолочні продукти.



Крім того, потрібно менше вживати в їжу шкідливих продуктів, таких, як солодке, білий хліб, жирне і копчене. Лікарі радять обмежити вживання газованих солодких напоїв, так як це все веде до надмірної ваги і ожиріння, що, в кінцевому підсумку, погано впливає на роботу серцево-судинної системи.



Стреси



Постійні стреси, які доводиться випробовувати сучасній людині, негативно впливають не тільки на психіку, але й на роботу серця. Негативно позначається на роботі серцево-судинної системи і неправильний спосіб життя, який ведуть багато сучасних людей. Вони постійно сидять за комп'ютером і мало рухаються. Тому потрібно намагатися обов'язково включати в свій розпорядок дня заняття спортом або хоча б мінімальну рухову активність, таку, як піші прогулянки і підйом на поверх без ліфта. Зміцнити серцево-судинну систему допоможуть також заняття аеробікою.



Шкідливі звички



Тютюн і алкоголь - перші вороги серця і судин. Тому, якщо думаєш, як зміцнити серцево-судинну систему, в першу чергу відмовся від куріння і спиртного. І тоді твої серце і судини точно скажуть тобі спасибі.

