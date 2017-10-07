Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!

07.10.2017 21:41

Сохраните, чтобы не потерять! Советуют педиатры!

Очень полезная информация, спасибо! Не все знала, теперь возьму на заметку. Рассказано подробно и просто, без лишних заморочек.

Сейчас, когда дети так часто болеют-эти знания необходимы каждой маме! Ведь так важно помочь своему ребенку и не навредить!

1. Как и когда сбивать температуру у ребенка

Сбиваем, если выше 38 Ваша задача — снизить Т до 37.5 С подмышечная впадина.

Для снижения Т используйте парацетамол (ацетоминофен), ибупрофен. Никогда не используйте аспирин, особенно, если у ребенка ветрянка.

Разденьте ребенка (не укутывайте!). Не забудьте о прохладном , свежем воздухе в комнате.

Для снижения Т можно использовать также прохладные ванны (температура воды соответствует нормальной температуре тела ).

Не используйте спиртовые обтирания, особенно у маленьких детей. Помните, алкоголь — яд для ребенка.

2. Почему Парацетомол и Ибупрофен не всегда помогают?

Дело в том, что все препараты в педиатрической практике рассчитываются на вес конкретного ребенка. Препараты нужно принимать, правильно рассчитывая дозу на вес конкретного ребенка, с помощью специальных мерных шприцев Производители, особенно дешевых парацетамолов, почему-то занижают дозы, а ориентироваться на рекомендацию – «от 6 месяцев до 3 лет» так же не разумно,так как не может одна доза препарата подходить ребенку весом от 8 до 18 кг.

3. Как правильно принимать жаропонижающие? (Рассчитываем дозу лекарства)

Парацетамол (Панадол, Эффералган, Цефекон Д) разовая доза препарата – 15 мг/кг. То есть для ребенка весом 10 кг разовая доза будет 10кг Х 15 =150 мг. Для ребенка весом в 15 кг — 15Х15=225 мг. Такую дозу можно давать до 4 раз в сутки, если это нужно.

Ибупрофен (нурофен, ибуфен) Разовая доза препарата 10 мг/кг. То есть ребенку весом 8 кг нужно 80 мг, а весом 20 кг – 200мг. Препарат можно давать не более 3 раз в сутки.

Препараты снижают температуру в течении часа-полутора, примерно на 1-1,5 градуса, ожидать снижения температуры до «нормы» 36,6 не следует.

4. Какие препараты НЕЛЬЗЯ давать ребенку

Анальгин (метамизол натрия). Применение препарата в цивилизованном мире не одобрено из-за высокой токсичности, угнетающего действия на кроветворение. В России используется широко, особенно в условиях неотложной помощи, в составе «литической смеси». Возможно однократное введение препарата в условиях, когда другие, более безопасные препараты недоступны. Но постоянный прием анальгина при каждом повышении температуры абсолютно недопустим.

Аспирин (Ацетилсалициловая кислота) — применение препарата у детей до 12 лет при вирусных инфекциях запрещено из-за возможного развития токсической энцефалопатиии с повреждением печени – синдрома Рейе.

Нимесулид (Найз, Нимулид) – несколько лет назад широко рекламировался как жаропонижающее у детей из-за пробелов в законодательстве. Температуру снижает замечательно. Производится только в Индии. В цивилизованном мире применение в детском возрасте запрещено из-за возможности развития тяжелого поражения печени (токсического гепатита). На данный момент применение препарата у детей до 12 лет в России запрещено фармкомитетом.

5. Нельзя!

— Прикладывать холодные предметы к «температурящему» телу ребенка – это провоцирует спазм сосудов кожи. И если снижение температуры кожи и происходит, то температура внутренних органов, наоборот, увеличивается, что представляет исключительную опасность. — Растирать спиртом или уксусом нельзя, поскольку через кожу эти вещества попадают в организм ребенка, а значит, возможно отравление.

6. Что делать при «белой лихорадке»?

Есть ли польза от высокой температуры? Несомненно! Лихорадка – это ответ на инфекцию, защитный механизм, помогающий организму бороться с вирусами, при повышении температуры тела в организме вырабатываются защитные факторы. Если кожа вашего ребенка, несмотря на высокую температуру, розовая и влажная на ощупь, вы можете быть относительно спокойны – баланс между теплопродукцией и теплоотдачей не нарушен. Но если при высокой температуре кожа бледная, руки и ноги холодные, а ребенка бьет озноб, то это «белая лихорадка», при которой возникает спазм сосудов. Причиной могут быть повреждения в ЦНС, нехватка жидкости, снижение давления и др. причины.

При белой лихорадке:

Попробуйте дать пол таблетки Нош-пы и интенсивно растирайте руками холодные конечности ребенка. Учтите, что жаропонижающие не начнут действовать в полную силу, пока не пройдет спазм сосудов. Обязательно вызывайте скорую помощь — они сделают инъекцию ‘литической смеси’!

Исключите любые методы физического охлаждения – обтирания, завертывание в холодные простыни и т.д.! У вашего ребенка и так уже происходит спазм сосудов кожи.

7. Какую форму лекарства выбрать?

При выборе формы лекарства (жидкой микстуры, сиропа, жевательных таблеток, свечей) следует учитывать, что препараты в растворе или сиропе действуют через 20-30 минут, в свечах — через 30-45 минут, но их эффект более длительный. Свечами можно воспользоваться в ситуации, когда у ребенка возникает рвота при приеме жидкости или он отказывается пить лекарство. Свечи лучше использовать после дефекации ребенка, их удобно вводить на ночь.

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Источник: interesnovsem.info



