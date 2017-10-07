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В каком случае кофе поможет похудеть

07.10.2017 11:06
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В каком случае кофе поможет похудеть

Ученые утверждают: помогают похудеть комбинация кофеина и небольшого количества сливочного масла. В этом случае употребление кофе способствует похудению за счет ускорения обмена веществ.

«Всего 10 граммов сливочного масла, добавленные в кружку кофе, способствуют более эффективному сбрасыванию лишнего веса», — сообщают медики.

Ученые пояснили: масло обволакивает стенки кишечника и мешает всасываться нежелательным ингредиентам, попадающим в организм человека вместе с другой пищей и замедляющим метаболизм.

При этом, подчеркнули эксперты, в напиток нельзя добавлять ни грамма сахара.

Источник:  Новости Ю



Теги: Донбасс, кофе, ученые, сахар
 
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