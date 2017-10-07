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ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!
Улыбаться. Всем и везде!
Мы все, по сути, хотим одного и того же — быть счастливыми, здоровыми и обрести гармонию в душе. Вот только не всегда понимаем, как этого добиться, и совершаем кучу ненужных, бессмысленных действий, которые отнимают у нас последние силы.
Может показаться, что заветная покупка или обретение идеальной фигуры, или поездка на море наконец-то принесут счастье, но увы… Путь к счастью — совсем в другую сторону)
Прочтите это небольшое руководство, написанное Вадимом Зеландом, автором книги-бестселлера «Трансерфинг реальности». Вот что нужно сделать, чтобы обрести истинное счастье:
1. Бросить пить, курить, есть мясо. Не есть в фастфудах. Вообще, нигде ничего не есть, кормить себя самим желательно живой пищей, ограничить углеводы, исключить сахар. Не жевать жвачку. Желательно перейти на зубной порошок — соединения фтора в зубных пастах угнетают шишковидную железу.
2. Очистить ЖКТ. Желательно провести противопаразитарную чистку. Выкинуть излишества медикаментов. Йод, зелёнка и перекись. Как в армии. Не ходить к врачам. Вообще — перестать верить в болезни. Их нет.
3. Начать разговаривать с телом. Тело, сей божественный сосуд, – оно имеет свой голос и своё сознание, и всегда говорит, что ему надо и чего не надо. И его нужно научиться уважать. Потребность в низковибрационной пище свидетельствует об искажениях в клеточной структуре. Наладить контакт с элементами организма.
Подружиться с ними и давать им задания по очистке, восстановлению и преображению истинного организма. Разговаривать с водой во время мытья. Просить её очистить нижние тела, благодарить её за это. Перестать красить ногти и делать обрезной маникюр, вообще перестать посещать такие низко вибрационные места для женских утех, как салоны и парикмахерские. Не ходить с распущенными волосами. Волосы – это антенны, они собирают на себя чужие мысли и ненужную информацию. Распускать волосы только при общении с Высшими.
4. Ежедневно (можно вечером) делать гимнастику, любой комплекс спокойных физических упражнений под медитативную музыку. Использовать аромалампу и масла, раскрывающие различные чакры.
5. Ежедневная прогулка 2-3 часа на воздухе, желательно вдали от общества. Общение с природой. Сосредоточение на дыхании. Прекратить посещать торговые центры, стадионы, демонстрации, прокуренные пивные и гламурные заведения. Обсуждать что-либо и кого-либо с подружками, мальчиками, бабушками. Избегать ненужного общения.
6. Перебрать весь свой гардероб. Оставить удобные, практичные, не вычурные натуральные вещи свободного покроя. Ну, маечки с джинсами, само собой. Выкинуть все черное. Понять, что вещей больше, чем можно сносить. Раздать лишнее и перестать навсегда думать о моде, и о том, что надеть. И куда в этом потом пойти, что бы кто-нибудь посмотрел на меня, такую (такого) нарядную.
7. Носить как можно меньше украшений. Цепи, цепочки, браслеты, кольца, все это связывает энергии, блокирует свободный ток. Примерно то же сделать с тоннами духов и косметики, баночек, скляночек. Всё ненужное – в мусорник.
8. Выкинуть микроволновку, не смотреть телевизор никогда (выкинуть). Выключать ненужные приборы в доме из сети. Убрать все хитросплетения проводов. Не болтать по мобильному (почти выкинуть), выключать во время сна, медитаций и когда вас нет: вы, к примеру, в другом измерении или творите. Компьютер – ну, пока трудно выкинуть, понимаю. Но ограничить всякую чепуху, покупки с интернет-сайтов и женские форумы, игры для мальчиков.
9. Навести идеальный порядок в комнате, в доме, в огороде. Вычистить все углы, выкинуть всё ненужное, безжалостно. Попрощаться со всем поломанным, разбитым, склеенным, не работающим, лежащим на антресолях хламом. Долой хлам. Что снаружи то и внутри. Починить всё, что необходимо. Краны не должны течь. Полюбить всё, что вас окружает.
10. Простить всех и попросить у всех прощения. Всех, кто навязчиво возникает в вашей голове, как непрошенный гость, и начинает с вами внутренний диалог, хотя вы его не приглашали. Самая чудесная техника – Хоопонопоно. Проверено.
11. Общение с животными, растениями и маленькими детьми очень показано.
12. Перестать вообще беспокоиться, о чём бы то ни было. Никуда не спешить. Вы в вечности. Не игнорировать то, что кажется пустячным.
13. Заняться творчеством. Писать, рисовать, клеить самолеты, петь, танцевать, ничего не коллекционировать.
14. Улыбаться. Всем и везде!
Источник: interesnovsem.info
Теги: Донбасс, болезни, тело, одежда, улыбка
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