Все рубрики раздела
- 5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися10:23
- Пониженное давление: как помочь себе10:06
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами18:42
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Чем опасен для глаз синий свет экрана?08:36
- Зима близько: п'ять способів зігрітися 08:06
Во всем мире мед отравлен инсектицидами
Образцы для исследования были взяты на всех континентах (за исключением Антарктиды), а также на ряде изолированных островов.
Ученые из Университета Невшателя (Швейцария) исследовали 198 образцов меда на наличие в них инсектицидов. Их интересовали пять наиболее распространенных действующих химических веществ неоникотиноидов: ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, тиаклоприд и тиаметоксам. В целом, 75% всех образцов меда содержали, по меньшей мере, одно из химических веществ. Этот показатель значительно варьировался среди регионов. Самым богатым на неоникотиноиды медом оказался североамериканский (86%), следом за ним — азиатский (80%), европейский (79%), южноамериканский (57%). При этом 30% образцов содержали одно химическое вещество, 45% — два или три, 10% содержали четыре или пять вредных веществ.
Ученые отметили, что обнаруженные концентрации неоникотиноидов разрешены Европейским союзом для потребления человеком.
Однако это не означает, что неоникотиноиды не влияют на животных, в первую очередь, пчел. Так в недавнем исследовании ученые из британского Центра экологии выяснили, что воздействие неоникотиноидов сокращает популяции пчел, негативно сказываясь на их репродуктивных способностях.
Авторы исследования призывают фермеров контролировать количество используемых инсектицидов.
Источник: vokrugsveta.ua
Теги: Донбасс, мир, исследования, ученые, мед, пчела
- Ученые расшифровали геном какао
- В Гарварде вручена ежегодная "Шнобелевская" премия
- Мир находится на грани глобального стихийного бедствия, - ученые
- Ученые поняли, почему ящерица избавляется от хвоста
- Гениальность Эйнштейна связана с формой его мозга
- Американские учёные создали растягивающиеся провода (ВИДЕО)
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- 5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися10:23
- Во Львове активисты-радикалы сорвали концерт певца Сергея Бабкина10:15
- Пониженное давление: как помочь себе10:06
- ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»09:41
- Верховная Рада убрала важный пункт в законе о реинтеграции Донбасса, — Рахманин09:26
- В Украине обнаружили древнее захоронение09:12
- У Карпатах добудували Бескидський тунель08:55
- Якби війни не було, наші політики вигадали б її08:43
- В Украине вдвое подорожает интернет08:22
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- 5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися10:23
- Пониженное давление: как помочь себе10:06
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Спасти рядового Шарика. Как волонтеры спасали раненых животных в Калиновке20:08
- Украине нужно печатать больше денег и не копировать Запад - знаменитый экономист19:18
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами18:42
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса
- Чем опасно низкое давление и как его лечить
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО