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Зима близько: п'ять способів зігрітися
Осінь "зриває" листя з дерев і змушує нас одягатися якомога тепліше. Як зігрітися в холодний сезон, – даємо вам кілька варіантів:
1. Займайтеся спортом вранці
Чим би ви не займалися, навіть звичайна зарядка або десятихвилинна пробіжка навколо будинку додадуть вашому тілу відчуття бадьорості і тепла на цілий день. Можна поприсідати, зробити планочку, повіджиматися від підлоги і розтягнутися. Ви швидко прогрієтеся, ну і будете виглядати підтягнутим.
2. Закохайтесь
Так, це не жарт! Вчені вже давно встановили, що у закоханих людей температура тіла трохи вища, ніж у тих, чиє серце і думки не зайняті кимось іншим. Не обов'язково навіть бути разом – думки про кохану людину завжди зігрівають, чи ви вдома, на роботі або на прогулянці з друзями. Але обійми також ніхто не відміняв! Тримайтеся за руки, віддавайте своє тепло іншій людині – так набагато приємніше переживати осінь.
3. Готуйте
Старий спосіб, який завжди діє, особливо якщо ви вирішите щось спекти в духовці. Коли вдома холодно або ви прийшли з вулиці, але ніяк не можете зігріти руки під гарячою водою – сміливо вирушайте на кухню, включайте плиту і готуйте. По-перше, в самій квартирі стане тепліше. По-друге, аромат вашої улюбленої їжі наповнить будинок і підніме вам настрій. Ну і по-третє, в кінці готування доведеться мити посуд, а робити це краще в гарячій воді – точно не замерзнете.
4. Веселіться
А ви знали, що під час посмішки напружується досить велика кількість м'язів? І не тільки лицьових. Згадайте, як ви востаннє розпалились від шалено смішного жарту. Або як навпроти вас заливисто сміялася людина, що обличчя червоніло, а сльози текли з очей? У хорошій компанії, з хорошими жартами і "добрими" співрозмовниками з почуттям гумору температура тіла стає вищою.
5. Пийте
І йдеться в жодному разі не про алкоголь. Гарячі чаї, міцна кава, морси або гаряче молоко з медом – це кращі "палії" тіла. Якщо ви вирішите зробити чай із суміші трав, а туди ще й додасте домашнє малинове варення, то не тільки піднімете температуру тіла, а й підвищите імунітет.
Источник: expres.ua
Теги: Донбасс, зима, зарядка, осень, кухня
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