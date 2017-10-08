5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися

08.10.2017 10:23

Кожна жінка та юна дівчина прагне мати розкішні та здорові вії. Одні прихильниці натурального вигляду користуються лише зміцнюючими оліями, а інші – навіть послугами нарощення вій. В тих чи інших випадках потрібно знати, як правильно користуватися тушшю для вій, щоб зберегти здоровими їхні корені та загалом цілісний вигляд.

На жаль, не всі дівчата вміють правильно фарбувати вії і допускають безліч помилок. Тому слідкуйте за наступними 5 помилками, які підкажуть як правильно користуватись косметичним продуктом.

Нанесення багато шарів туші

Багато дівчат для створення ефекту довгих і пухнастих вій починають нашаровувати туш, тим самим створюючи ще більше неохайний і неприродний вигляд. Через велику кількість туші на віях вона може обсипатися і створювати темні кола під очима.

Щоб уникнути цієї проблеми спочатку потрібно нанеси по одному шару туші на кожне око по черзі, а потім, коли перший шар висохне, профарбувати вії ще один раз.

Використовування туші після закінчення терміну придатності

Якщо ви фарбуєте вії однією і тією ж тушшю більше 3 місяців, ви можете заробити подразнення і запалення. По закінченню терміну придатності така туш буде виглядати на віях теж не кращим чином.

Нанесення різких рухів щіточкою в тюбику

Не відкривайте і не закривайте туш занадто різко – це шкодить структурі щіточки. Повітря, яке потрапляє всередину, сприяє швидкому засиханню туші. Щоб правильно фарбувати вії тушшю, акуратно повертай по колу щіточку.

Фарбування вій в поспіху

Якщо ви не хочете відтирати повіку від туші або розклеювати вії через неакуратні рухи, запасіться терпінням і часом. Краще довше та акуратніше наносьте туш, ніж потім "з нуля" починати косметичну процедуру.

Ігнорування фарбування коренів вій

Якщо ви задумали створити натуральний макіяж, можна злегка нафарбувати лише кінчики, але краще все ж правильно фарбувати вії тушшю: від коренів до кінчиків легкими зигзагоподібними рухами.

Источник: healthyliving.com.ua