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Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети
Важко повiрити, але поцiлунки небезпечнiшi за сигаретнi затяжки. Глибокий поцiлунок може призвести навiть до розвитку раку голови та шиї! Iнфекцiя пiд назвою "вiрус папiломи людини" (ВПЛ) передається через оральний секс i французькi поцiлунки. Зазвичай ВПЛ асоцiюється з раком шийки матки i зв'язком мiж жiнкою та чоловiком при статевому контактi.
У людей, iнфiкованих ВПЛ в ротоглотцi, ризик розвитку раку в 250 разiв вищий, анiж в iнших. Насправдi є понад 100 видiв вiрусу, однак лише близько восьми штамiв ВПЛ "пiдвищеного ризику" можуть викликати раковi утворення в ротоглотцi.
Австралiйський онкохiрург доктор Томас Мегiбен повiдомив: навiть беручи участь у пестощах без сексуального контакту, люди можуть передавати одне одному ВПЛ.
Це може бути тривожним сигналом для багатьох, тому що ризик зараження смертельним вiрусом ВПЛ збiльшується пропорцiйно до кiлькостi партнерiв, з якими у вас були глибокi поцiлунки.
Источник: dobryjlikar.com
Теги: Донбасс, вирус, сигареты, вред, поцелуй
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