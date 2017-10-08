Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети

08.10.2017 20:05

Важко повiрити, але поцiлунки небезпечнiшi за сигаретнi затяжки. Глибокий поцiлунок може призвести навiть до розвитку раку голови та шиї! Iнфекцiя пiд назвою "вiрус папiломи людини" (ВПЛ) передається через оральний секс i французькi поцiлунки. Зазвичай ВПЛ асоцiюється з раком шийки матки i зв'язком мiж жiнкою та чоловiком при статевому контактi.

У людей, iнфiкованих ВПЛ в ротоглотцi, ризик розвитку раку в 250 разiв вищий, анiж в iнших. Насправдi є понад 100 видiв вiрусу, однак лише близько восьми штамiв ВПЛ "пiдвищеного ризику" можуть викликати раковi утворення в ротоглотцi.

Австралiйський онкохiрург доктор Томас Мегiбен повiдомив: навiть беручи участь у пестощах без сексуального контакту, люди можуть передавати одне одному ВПЛ.

Це може бути тривожним сигналом для багатьох, тому що ризик зараження смертельним вiрусом ВПЛ збiльшується пропорцiйно до кiлькостi партнерiв, з якими у вас були глибокi поцiлунки.

Источник: dobryjlikar.com