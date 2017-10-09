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Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість
Втома, пригніченість, забудькуватість, безсоння... Це не наслідки стресових ситуацій - це недостача вітамінів, зокрема В9 (фолієва кислота). Яку користь несе організму цей вітамін? Детальніше читайте у "Країні здоров'я".
Якщо ви відчуваєте себе виснаженим то це означає що вашому організму не вистачає вітамінів. Організм таким чином проявляє захисну реакцію на несприятливі умови і переводить себе у більш економний режим. Коли ви поповнюєте запаси фолієвої кислоти, ви відчуваєте прилив енергії та життєвих сил адже утворюються гормони щастя, один з яких - серотонін. Серотонін заспокоює та лікує нервову систему, забезпечує здорове функціонування організму та сон.
За недостачі фолієвої кислоти може утворитись недокрів'я. Цей вітамін може порятувати від таких неприємних симптомів як порушення травлення, біль у черевній порожнині, нудота, діарея, запалення слизової оболонки губів, язика. Пояснюється це так: він бере участь у стимуляції процесів вироблення соляної кислоти в шлунку.
Де ж знайти фолієву кислоту?
Джерелом вітаміну В9 є також цільні зернові, зокрема проросла пшениця, хліб з борошна грубого помелу, гречані, вівсяні крупи та пшоно, бобові, мед, волоські горіхи, яблука, абрикоси, апельсини, жовток, домашній сир, дріжджі, куряча та теляча печінка.
Теги: Донбасс, здоровье, фолиевая кислота
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