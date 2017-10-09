Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?

09.10.2017 07:52

Як стверджує наука хірологія, яка тісно пов'язана з астрологією і хіромантією, за формою, кольором і довжині нігтьового суглоба про людину можна дізнатися практично все. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Довгі нігті характеризують вдумливих, спокійних, стриманих, ввічливих і поступливих людей. Якщо нігті дуже довгі, то спостерігається повільність, недовіра, скритність, сором'язливо і відсутність критики.



Люди з короткими нігтями більш логічні, більш діяльні, схильні до критики і контролю, швидкі на слово і діло. У людей з дуже короткими нігтями спостерігається запальність, агресивність, прискіпливість і непримиренність. Дуже короткі нігті на товстих пальцях - ознака поганої пам'яті і нездатність до навчання.



Тверді нігті - міцна кістка - здоров'я, є необхідною умовою життєвого успіху. Дуже тверді нігті, за будовою нагадують кігті, - злість, хворобливе самолюбство, нетерпимість, жадібність до грошей.



М'які і тонкі нігті - м'яка кістка - хворобливість, слабовілля. Звичка обкусувати або гризти нігті - нервозність, іпохондрія, часто ненормальна чуттєвість. Такі люди легко викликають своїми словами сварки і чвари.



Короткі м'які нігті із наступом, як би навислим на них м'ясом - дуже розвинена чуттєвість.



Нігті плоскі, широкі і трішки вигнуті вгору - у людей, легко ухиляються від правди, бажаючих представити з себе не те, що вони є насправді.



Нігті конічної форми - прагнення до правди, краси, до всього хорошого.



На думку хірологів, лопатоподібна форма нігтів говорить про те, що у їх господаря розум, логіка явно переважають над емоціями. Така людина - природжений матеріаліст, що надає перевагу практичним знанням про життя будь-яким інтуїтивним припущенням. Особистий досвід, нехай навіть негативний - ось основне джерело інформації. Говорити з такою людиною на мові почуттів - марно.



Людина з лопатоподібною формою нігтів буде хорошим ремісником в широкому сенсі цього слова: творчі пориви, інтуїтивні вчинки, спонтанність і несподіванка рішень - не для нього. Але зате будь-яка робота, за яку він береться або робить сенсом свого життя, буде відточена до дрібниць, до досконалості.



Незграбна або чотирикутна форма нігтів - ознака людини, схильної до філософського мислення. Причому не тільки в сфері мистецтва, літератури та інших гуманітарних наук. Для нього може бути також доступна сфера точних цифр і викладок. Найголовніше - така людина в усьому безпомилково бачить стрункі логічні зв'язки, точні і закономірні.



Загострена або конічна форма нігтьового суглоба може говорити про схильність їх власника до живопису, архітектури, ліплення.

